Евросоюз создаст свою альтернативу Starlink и Kuiper — сеть спутникового интернета IRIS205.11.24
Европейская комиссия 31 октября 2024 года объявила о заключении концессионного контракта с консорциумом SpaceRise для создания и эксплуатации европейской спутниковой системы безопасной связи IRIS². Этот проект является ключевым шагом для Евросоюза, который стремится обеспечить независимость от американских сетей спутникового интернета, таких как Starlink от SpaceX и Kuiper от Amazon.
SpaceRise, получивший концессию на двенадцать лет, включает трех европейских операторов — SES SA, Eutelsat SA и Hispasat SA, а также ведущих европейских субподрядчиков, среди которых Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat и Thales SIX.
По условиям контракта к 2030 году планируется произвести и развернуть 290 спутников, а также предложить услуги безопасной связи для государственных структур, вооруженных сил, бизнесов и граждан Европы. Проект будет финансироваться как из бюджетов Европейского союза и Европейского космического агентства, так и за счет частных инвестиций консорциума SpaceRise, общая сумма которых может составить от 3 до 4 миллиардов евро. Вклад Евросоюза в проект — 6 миллиардов евро, с возможностью дальнейших инвестиций после 2027 года, при условии одобрения новой программы.
Окончательное подписание контракта намечено на декабрь 2024 года.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Мышка Logitech M196 предназначена для работы, доступная по цене, удобна при своих размерах, беспроводная, и работает целый год от батарейки. Что еще нужно?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Евросоюз создаст свою альтернативу Starlink и Kuiper — сеть спутникового интернета IRIS2интернет события в мире телеком
Европейская комиссия 31 октября 2024 года объявила о заключении концессионного контракта с консорциумом SpaceRise для создания и эксплуатации европейской спутниковой системы безопасной связи IRIS²
Смартфоны Honor Magic 7 и 7 Pro получил чип Snapdragon 8 Elite, защиту IP69 и батарею почти 6000 мАчHonor Qualcomm Андроид смартфон
Honor представила смартфоны Magic 7 и Magic 7 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite, продвинутыми камерами и емким аккумулятором.