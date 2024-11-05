Евросоюз создаст свою альтернативу Starlink и Kuiper — сеть спутникового интернета IRIS2

Европейская комиссия 31 октября 2024 года объявила о заключении концессионного контракта с консорциумом SpaceRise для создания и эксплуатации европейской спутниковой системы безопасной связи IRIS². Этот проект является ключевым шагом для Евросоюза, который стремится обеспечить независимость от американских сетей спутникового интернета, таких как Starlink от SpaceX и Kuiper от Amazon.

SpaceRise, получивший концессию на двенадцать лет, включает трех европейских операторов — SES SA, Eutelsat SA и Hispasat SA, а также ведущих европейских субподрядчиков, среди которых Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat и Thales SIX.

По условиям контракта к 2030 году планируется произвести и развернуть 290 спутников, а также предложить услуги безопасной связи для государственных структур, вооруженных сил, бизнесов и граждан Европы. Проект будет финансироваться как из бюджетов Европейского союза и Европейского космического агентства, так и за счет частных инвестиций консорциума SpaceRise, общая сумма которых может составить от 3 до 4 миллиардов евро. Вклад Евросоюза в проект — 6 миллиардов евро, с возможностью дальнейших инвестиций после 2027 года, при условии одобрения новой программы.

Окончательное подписание контракта намечено на декабрь 2024 года.