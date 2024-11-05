Євросоюз створить свою альтернативу Starlink та Kuiper – мережа супутникового інтернету IRIS2

Європейська комісія 31 жовтня 2024 року оголосила про укладання концесійного контракту з консорціумом SpaceRise для створення та експлуатації європейської супутникової системи безпечного зв’язку IRIS². Цей проект є ключовим кроком для Євросоюзу, який прагне забезпечити незалежність від американських мереж супутникового інтернету, таких як Starlink від SpaceX та Kuiper від Amazon.

SpaceRise, який отримав концесію на дванадцять років, включає трьох європейських операторів – SES SA, Eutelsat SA та Hispasat SA, а також провідних європейських субпідрядників, серед яких Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat та Thales SIX.

За умовами контракту до 2030 року планується виробити та розгорнути 290 супутників, а також запропонувати послуги безпечного зв’язку для державних структур, збройних сил, бізнесів та громадян Європи. Проект фінансуватиметься як із бюджетів Європейського союзу та Європейського космічного агентства, так і за рахунок приватних інвестицій консорціуму SpaceRise, загальна сума яких може становити від 3 до 4 мільярдів євро. Внесок Євросоюзу в проект – 6 мільярдів євро, з можливістю подальших інвестицій після 2027 року, за умови схвалення нової програми. Остаточне підписання контракту заплановано на грудень 2024 року.