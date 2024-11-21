Европейская комиссия оштрафовала Meta на 800 млн евро за нарушение конкуренции с Facebook и Marketplace

Европейская комиссия наложила на Meta штраф в размере 797,72 миллиона евро за нарушение антимонопольного законодательства. Расследование выявило, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке социальных сетей и рекламы, продвигая собственный сервис Marketplace и ставя конкурентов в неравные условия.

Согласно заявлению ЕК, Meta использовала данные рекламодателей для продвижения Marketplace, а также интегрировала платформу в Facebook таким образом, что пользователи фактически не могли избежать ее использования. Такие действия, по мнению регулятора, позволили компании укрепить свои позиции в обеих сферах — социальных медиа и онлайн-рекламе.

Европейская комиссия подчеркивает, что размер штрафа определен с учетом серьезности и продолжительности нарушения. Meta предписано прекратить эту практику и избегать аналогичных действий в будущем.

В ответ Meta заявила, что не согласна с выводами регулятора и намерена оспаривать решение. Представители компании подчеркнули, что использование Marketplace остается добровольным для пользователей, а обвинения в незаконном использовании данных конкурентов не соответствуют действительности.