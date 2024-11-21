Европейская комиссия оштрафовала Meta на 800 млн евро за нарушение конкуренции с Facebook и Marketplace21.11.24
Европейская комиссия наложила на Meta штраф в размере 797,72 миллиона евро за нарушение антимонопольного законодательства. Расследование выявило, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке социальных сетей и рекламы, продвигая собственный сервис Marketplace и ставя конкурентов в неравные условия.
Согласно заявлению ЕК, Meta использовала данные рекламодателей для продвижения Marketplace, а также интегрировала платформу в Facebook таким образом, что пользователи фактически не могли избежать ее использования. Такие действия, по мнению регулятора, позволили компании укрепить свои позиции в обеих сферах — социальных медиа и онлайн-рекламе.
Европейская комиссия подчеркивает, что размер штрафа определен с учетом серьезности и продолжительности нарушения. Meta предписано прекратить эту практику и избегать аналогичных действий в будущем.
В ответ Meta заявила, что не согласна с выводами регулятора и намерена оспаривать решение. Представители компании подчеркнули, что использование Marketplace остается добровольным для пользователей, а обвинения в незаконном использовании данных конкурентов не соответствуют действительности.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Новый ноутбук Asus Zenbook S 16 выполнен в корпусе из необычного металла, построен на базе свежей платформы AMD, адаптированной для ИИ, и имеет отличную автономность. Расскажем об этом премиальном ноутбуке подробнее
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Европейская комиссия оштрафовала Meta на 800 млн евро за нарушение конкуренции с Facebook и Marketplaceсоциальные сети суд
Meta использовала данные рекламодателей для продвижения Marketplace, а также интегрировала платформу в Facebook таким образом, что пользователи фактически не могли избежать ее использования
BLUETTI Elite 200 V2 — портативная электростанция с ресурсом батарей на более чем 17 летаккумулятор
BLUETTI представила новую портативную электростанцию Elite 200 V2, предназначенную для резервного питания дома и использования в поездках и при блекаутах