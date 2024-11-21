Європейська комісія оштрафувала Meta на 800 млн євро за порушення конкуренції з Facebook та Marketplace

Європейська комісія наклала на Meta штраф у розмірі 797,72 мільйонів євро за порушення антимонопольного законодавства. Розслідування виявило, що компанія зловживала своїм домінуючим становищем на ринку соціальних мереж та реклами, просуваючи власний сервіс Marketplace та ставлячи конкурентів у нерівні умови.

Згідно з заявою ЄК, Meta використала дані рекламодавців для просування Marketplace, а також інтегрувала платформу у Facebook таким чином, що користувачі фактично не могли уникнути її використання. Такі дії, на думку регулятора, дозволили компанії зміцнити свої позиції в обох сферах — соціальних медіа та онлайн-рекламі.

Європейська комісія наголошує, що розмір штрафу визначено з урахуванням серйозності та тривалості порушення. Meta наказано припинити цю практику та уникати аналогічних дій у майбутньому.

У відповідь Meta заявила, що не погоджується з висновками регулятора і має намір оскаржувати рішення. Представники компанії наголосили, що використання Marketplace залишається добровільним для користувачів, а звинувачення у незаконному використанні даних конкурентів не відповідають дійсності.