ЕС хочет чтобы Apple AirDrop и AirPlay работали на смартфонах Android27.12.24
Европейская комиссия потребовала от Apple открыть больше функций iOS для сторонних разработчиков, включая доступ к протоколам AirDrop и AirPlay.
Согласно документу комиссии, Apple должна предоставить спецификации, которые позволят сторонним устройствам, таким как смартчасы и наушники, интегрироваться с iOS. Разработчики получат возможность отправлять и получать файлы через AirDrop, а также управлять функциями AirPlay на разных платформах.
Это требование направлено на повышение совместимости iOS с Android и другими системами, делая экосистему Apple более открытой и удобной для пользователей.
Компания Apple неожиданно изменила свой подход к эмуляторам и одобрила UTM SE — первый эмулятор PC-платформы для iPhone и iPad, который позволяет запускать старые версии Windows и macOS на этих устройствах. В апреле этого года Apple пересмотрела правила App Store, разрешив использование эмуляторов игр. Это нововведение привело к появлению в App Store нескольких эмуляторов, включая популярный эмулятор Nintendo Delta.
Однако, несмотря на эти изменения, в июне Apple отклонила приложение UTM SE, эмулятор для ПК, изъяв его не только из мирового магазина App Store, но и из магазинов приложений третьих сторон в Европейском Союзе. Apple объяснила это решение тем, что разрешены только эмуляторы «ретро-игр», а не эмуляторы ПК, хотя ретро-игры часто используются на таких эмуляторах, как UTM. Это решение вызвало широкий резонанс и потенциальные действия со стороны Европейской комиссии.
На этих выходных разработчики UTM SE сообщили в социальных сетях, что Apple отменила свое прежнее решение. UTM SE теперь доступен в App Store и вскоре появится в AltStore PAL в ЕС. Apple не предоставила объяснений по поводу этого изменения.
Важно отметить, что приложения для iOS не могут использовать JIT-компилятор. В результате функциональность и производительность эмуляторов, работающих через UTM SE на iPhone и iPad, будут ниже по сравнению с другими платформами.
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Европейская комиссия потребовала от Apple открыть больше функций iOS для сторонних разработчиков, включая доступ к протоколам AirDrop и AirPlay.
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