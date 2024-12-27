ЄС хоче, щоб Apple AirDrop та AirPlay працювали на смартфонах Android27.12.24
Європейська комісія вимагає від Apple відкрити більше функцій iOS для сторонніх розробників, включаючи доступ до протоколів AirDrop та AirPlay.
Згідно з документом комісії, Apple має надати специфікації, які дозволять стороннім пристроям, таким як смартгодинник та навушники, інтегруватися з iOS. Розробники отримають можливість надсилати та отримувати файли через AirDrop, а також керувати функціями AirPlay на різних платформах.
Ця вимога спрямована на підвищення сумісності iOS з Android та іншими системами, роблячи екосистему Apple більш відкритою та зручною для користувачів.
Компанія Apple несподівано змінила свій підхід до емуляторів і схвалила UTM SE – перший емулятор PC-платформи для iPhone та iPad, який дозволяє запускати старі версії Windows та macOS на цих пристроях. У квітні цього року Apple переглянула правила App Store, дозволивши використання емуляторів ігор. Це нововведення призвело до появи в App Store кількох емуляторів, включаючи популярний емулятор Nintendo Delta.
Однак, незважаючи на ці зміни, у червні Apple відхилила додаток UTM SE, емулятор для ПК, вилучивши його не лише зі світового магазину App Store, але й із магазинів додатків третіх сторін у Європейському Союзі, Apple пояснила це рішення тим, що дозволені тільки емулятори. «Ретро-ігор», а не емулятори ПК, хоча ретро-ігри часто використовуються на таких емуляторах, як UTM. широкий резонанс та потенційні дії з боку Європейської комісії.
На цих вихідних розробники UTM SE повідомили у соціальних мережах, що Apple скасувала своє колишнє рішення UTM SE тепер доступний у App Store і незабаром з’явиться в AltStore PAL у ЄС.
Важливо відзначити, що програми для iOS не можуть використовувати JIT-компілятор.
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