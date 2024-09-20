Epson EpiqVision Mini EF-21 и EF-22 — компактные лазерные проекторы с Google TV20.09.24
Компания Epson представила в Европе новые модели проекторов — EpiqVision Mini EF-21 и EpiqVision Mini EF-22. Оба устройства поддерживают разрешение 1080p и обладают коэффициентом динамической контрастности 1:5 000 000, что обеспечивает чёткое изображение с глубокими цветами.
Технология 3LCD позволяет проецировать изображение размером до 150 дюймов, а встроенный автофокус и коррекция трапецеидальных искажений обеспечивают чёткость и точность изображения.
Лазерный источник света в этих проекторах достигает яркости до 1000 люмен, что делает их подходящими для использования в помещениях с разной освещённостью. Обе модели оснащены Google TV, а также поддерживают сервисы Apple TV, Netflix, Chromecast и Google Assistant.
Главным отличием EpiqVision Mini EF-22 от EF-21 является возможность регулировки угла проецирования и улучшенная аудиосистема. Модель EF-22 дополнительно оснащена пассивным радиатором для усиления басов, что делает звук более насыщенным. Оба проектора имеют встроенные динамики мощностью 5 Вт.
Продажи новинок в Европе начнутся в октябре 2024 года, цены составят €899 для EF-21 и €1099 для EF-22.
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