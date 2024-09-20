Epson EpiqVision Mini EF-21 та EF-22 – компактні лазерні проектори з Google TV20.09.24
Компанія Epson представила в Європі нові моделі проекторів – EpiqVision Mini EF-21 та EpiqVision Mini EF-22. Обидва пристрої підтримують роздільну здатність 1080p і мають коефіцієнт динамічної контрастності 1:5 000 000, що забезпечує чітке зображення з глибокими кольорами.
Технологія 3LCD дозволяє проеціювати зображення розміром до 150 дюймів, а вбудований автофокус і корекція спотворень трапецоїдів забезпечують чіткість і точність зображення.
Лазерне джерело світла в цих проекторах досягає яскравості до 1000 люменів, що робить їх придатними для використання в приміщеннях з різною освітленістю. Обидві моделі оснащені Google TV, а також підтримують сервіси Apple TV, Netflix, Chromecast та Google Assistant.
Головною відмінністю EpiqVision Mini EF-22 від EF-21 є можливість регулювання кута проектування та покращена аудіосистема. Модель EF-22 додатково оснащена пасивним радіатором для посилення басів, що робить звук більш насиченим. Обидва проектори мають вбудовані динаміки потужністю 5 Вт.
Продажі новинок у Європі розпочнуться у жовтні 2024 року, ціни становитимуть €899 для EF-21 та €1099 для EF-22.
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