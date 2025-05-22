Epson EF-51 — гибридный 4K проектор с поддержкой HDR и голосовым управлением22.05.25
Epson представила новый 4K-проектор EF-51, сочетающий высокое качество изображения с функциями разумной подсветки. Проектор построен на основе фирменной технологии Triple Core Engine и архитектуры 3LCD с тремя чипами. Заявлена поддержка расширения 4K с HDR, яркость достигает 700 люмен, а динамическая контрастность составляет 5 000 000:1. EF-51 отображает 10-битный цвет и более 1,07 млрд оттенков.
Одна из ключевых особенностей – обновленная система рециркуляции света, которая обеспечивает равномерность яркости на уровне 97,3% и снижает уровень шума. Атмосферная подсветка работает даже в отключенном состоянии и управляется с помощью сенсорной панели или через мобильный прибор. Пользователи могут изменять цвет, яркость, визуальные эффекты и создавать интерактивные фотостены.
Среди функций Epson EF-51 – автоматическая коррекция трапеции, обнаружение стен и выравнивание кадра. Максимальный размер проекции – до 100 дюймов. Моторизованная подставка позволяет регулировать угол наклона и поворот устройства. Для геймеров предусмотрен режим с низкой задержкой (ALLM) и функция интерполяции движения.
Аудиосистема включает в себя два динамика мощностью 6 Вт с поддержкой Dolby Audio. Внутри – 2 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной, имеющиеся порты HDMI, USB, аудиовыход, а также голосовое управление через AI-ассистента. Уровень шума при работе не превышает 23 дБ. Модель отвечает китайским стандартам энергоэффективности.
На проектор предоставляется официальная гарантия 2+1 год, включающая обслуживание на дому, бесплатный ремонт и замену при повреждении при доставке.
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