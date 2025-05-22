Epson EF-51 – гібридний 4K проектор з підтримкою HDR та голосовим керуванням22.05.25
Epson представила новий 4K-проектор EF-51, що поєднує високу якість зображення з функціями розумного підсвічування.Проектор побудований на основі фірмової технології Triple Core Engine та архітектури 3LCD із трьома чіпами. Заявлено підтримку розширення 4K з HDR, яскравість досягає 700 люмен, а динамічна контрастність становить 5 000 000:1. EF-51 відображає 10-бітовий колір та більше 1,07 млрд відтінків.
Однією з ключових особливостей є оновлена система рециркуляції світла, яка забезпечує рівномірність яскравості на рівні 97,3% і знижує рівень шуму. Атмосферне підсвічування працює навіть у відключеному стані та керується за допомогою сенсорної панелі або через мобільний прилад. Користувачі можуть змінювати колір, яскравість, візуальні ефекти та створювати інтерактивні фотостіни.
Серед функцій Epson EF-51 – автоматична корекція трапеції, виявлення стін та вирівнювання кадру. Максимальний розмір проекції – до 100 дюймів. Моторизована підставка дозволяє регулювати кут нахилу та поворот пристрою. Для геймерів передбачено режим з низькою затримкою (ALLM) та функцію інтерполяції руху.
Аудіосистема включає два динаміки потужністю 6 Вт з підтримкою Dolby Audio. Усередині – 2 ГБ оперативної пам’яті, 64 ГБ вбудованої, наявні порти HDMI, USB, аудіовиход, а також голосове керування через AI-помічника. Рівень шуму під час роботи вбирається у 23 дБ. Модель відповідає китайським стандартам енергоефективності.
На проектор надається офіційна гарантія 2+1 рік, що включає обслуговування вдома, безкоштовний ремонт та заміну при пошкодженні при доставці.
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