Energizer выпустила свой первый ноутбук. EnergyBook стоит $199

Компания Energizer, известная прежде всего своими батареями, теперь решилась на выход на рынок ноутбуков. Бренд лицензирован компанией Avenir Telecom, которая будет выпускать и продавать ноутбуки под именем Energizer. Линейка этих устройств будет называться EnergyBook.

Хотя подробные технические характеристики будущих ноутбуков пока не раскрыты, известно, что новинки будут предлагаться с экранами 15 и 17 дюймов. В плане памяти устройства будут оснащены встроенными накопителями объемом 128 или 256 ГБ. Это относительно небольшой объем, характерный для бюджетных устройств, таких как Chromebook.

Основной особенностью новинок станет их цена: ноутбуки линейки EnergyBook будут начинаться от $199. Это указывает на то, что они будут оснащены недорогими и энергоэффективными процессорами, что делает их идеальными для пользователей с невысокими требованиями к производительности, например, для базового серфинга в интернете, работы с документами и просмотра мультимедийного контента.

Предполагается, что первые ноутбуки Energizer должны быть доступны в продаже в первом квартале этого года, и они наверняка будут ориентированы на пользователей, которым требуется доступное и долговечное устройство с хорошим временем автономной работы.