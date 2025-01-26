Energizer выпустила свой первый ноутбук. EnergyBook стоит $19926.01.25
Компания Energizer, известная прежде всего своими батареями, теперь решилась на выход на рынок ноутбуков. Бренд лицензирован компанией Avenir Telecom, которая будет выпускать и продавать ноутбуки под именем Energizer. Линейка этих устройств будет называться EnergyBook.
Хотя подробные технические характеристики будущих ноутбуков пока не раскрыты, известно, что новинки будут предлагаться с экранами 15 и 17 дюймов. В плане памяти устройства будут оснащены встроенными накопителями объемом 128 или 256 ГБ. Это относительно небольшой объем, характерный для бюджетных устройств, таких как Chromebook.
Основной особенностью новинок станет их цена: ноутбуки линейки EnergyBook будут начинаться от $199. Это указывает на то, что они будут оснащены недорогими и энергоэффективными процессорами, что делает их идеальными для пользователей с невысокими требованиями к производительности, например, для базового серфинга в интернете, работы с документами и просмотра мультимедийного контента.
Предполагается, что первые ноутбуки Energizer должны быть доступны в продаже в первом квартале этого года, и они наверняка будут ориентированы на пользователей, которым требуется доступное и долговечное устройство с хорошим временем автономной работы.
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