Energizer випустила свій перший ноутбук EnergyBook коштує $199

Компанія Energizer, відома насамперед своїми батареями, тепер зважилася на вихід на ринок ноутбуків. Бренд ліцензований компанією Avenir Telecom, яка випускатиме і продаватиме ноутбуки під ім’ям Energizer. Лінійка цих пристроїв називатиметься EnergyBook.

Хоча докладні технічні характеристики майбутніх ноутбуків поки не розкрито, відомо, що новинки пропонуватимуться з екранами 15 та 17 дюймів. У плані пам’яті пристрою будуть оснащені вбудованими накопичувачами об’ємом 128 ГБ або 256 ГБ. Це відносно невеликий обсяг, характерний для бюджетних пристроїв, таких як Chromebook.

Основною особливістю новинок стане їхня ціна: ноутбуки лінійки EnergyBook починаються від $199. Це вказує на те, що вони будуть оснащені недорогими та енергоефективними процесорами, що робить їх ідеальними для користувачів з невисокими вимогами до продуктивності, наприклад для базового серфінгу в інтернеті, роботи з документами та перегляду мультимедійного контенту.

Передбачається, що перші ноутбуки Energizer повинні бути доступні у продажу в першому кварталі цього року, і вони, напевно, будуть орієнтовані на користувачів, яким потрібен доступний та довговічний пристрій з гарним часом автономної роботи.