15.07.24

Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности

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Oppo Reno12 Pro

Новый смартфон Oppo Reno12 Pro со свежим процессором и набором актуальных функций уже можно купить в Украине. Расскажем, чем может быть интересен этот флагман