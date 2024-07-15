Эмулятор ПК для iPhone и iPad впервые появился в App Store

Компания Apple неожиданно изменила свой подход к эмуляторам и одобрила UTM SE — первый эмулятор PC-платформы для iPhone и iPad, который позволяет запускать старые версии Windows и macOS на этих устройствах. В апреле этого года Apple пересмотрела правила App Store, разрешив использование эмуляторов игр. Это нововведение привело к появлению в App Store нескольких эмуляторов, включая популярный эмулятор Nintendo Delta.

Однако, несмотря на эти изменения, в июне Apple отклонила приложение UTM SE, эмулятор для ПК, изъяв его не только из мирового магазина App Store, но и из магазинов приложений третьих сторон в Европейском Союзе. Apple объяснила это решение тем, что разрешены только эмуляторы «ретро-игр», а не эмуляторы ПК, хотя ретро-игры часто используются на таких эмуляторах, как UTM. Это решение вызвало широкий резонанс и потенциальные действия со стороны Европейской комиссии.

На этих выходных разработчики UTM SE сообщили в социальных сетях, что Apple отменила свое прежнее решение. UTM SE теперь доступен в App Store и вскоре появится в AltStore PAL в ЕС. Apple не предоставила объяснений по поводу этого изменения.

Важно отметить, что приложения для iOS не могут использовать JIT-компилятор. В результате функциональность и производительность эмуляторов, работающих через UTM SE на iPhone и iPad, будут ниже по сравнению с другими платформами.