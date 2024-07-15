Емулятор ПК для iPhone та iPad вперше з’явився в App Store15.07.24
Компанія Apple несподівано змінила свій підхід до емуляторів та схвалила UTM SE – перший емулятор PC-платформи для iPhone та iPad, який дозволяє запускати старі версії Windows та macOS на цих пристроях. У квітні цього року Apple переглянула правила App Store, дозволивши використання емуляторів ігор. Це нововведення призвело до появи в App Store кількох емуляторів, включаючи популярний емулятор Nintendo Delta.
Однак, незважаючи на ці зміни, у червні Apple відхилила додаток UTM SE, емулятор для ПК, вилучивши його не лише зі світового магазину App Store, але й із магазинів додатків третіх сторін у Європейському Союзі. Apple пояснила це рішення тим, що дозволено лише емулятори “ретро-ігор”, а не емулятори ПК, хоча ретро-ігри часто використовуються на таких емуляторах, як UTM. Це рішення викликало широкий резонанс та потенційні дії з боку Європейської комісії.
Цими вихідними розробники UTM SE повідомили у соціальних мережах, що Apple скасувала своє колишнє рішення. UTM SE тепер доступний в App Store і незабаром з’явиться в AltStore PAL ЄС. Apple не надала пояснень щодо цієї зміни.
Важливо, що програми для iOS не можуть використовувати комп’ютер JIT. В результаті функціональність та продуктивність емуляторів, що працюють через UTM SE на iPhone та iPad, будуть нижчими в порівнянні з іншими платформами.
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Емулятор ПК для iPhone та iPad вперше з’явився в App StoreApple iPad iPhone додаток
Компанія Apple несподівано змінила свій підхід до емуляторів та схвалила UTM SE — перший емулятор PC-платформи для iPhone та iPad, який дозволяє запускати старі версії Windows та macOS
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