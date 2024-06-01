Электронная ложка Kirin автоматически подсаливает еду

Японский производитель Kirin представил инновационный гаджет — ложку с электронным управлением, способную «посолить» блюдо. Ложка оборудована специальными электродами, которые при воздействии тока на язык создают ощущение солёного вкуса, обеспечивая лёгкий привкус умами.

Разработка ложки осуществлялась при участии профессора Хомеи Мияситы из Университета Мэйдзи, который ранее тестировал подобную технологию на палочках для еды, подключенных к наручному батарейному блоку. Согласно заявлениям производителя, эти палочки увеличивали солёность вкуса на 50 процентов.

Основной целью нового гаджета является продвижение более здорового питания, позволяя людям наслаждаться блюдами с низким содержанием натрия без утраты вкусовых качеств. В Японии уже начались продажи устройства в ограниченном количестве — всего 200 штук, по цене ¥19 800 (около $127).

Kirin планирует выпустить устройство на глобальный рынок в следующем году, поставив цель продать до миллиона ложек в течение пяти лет.