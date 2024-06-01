Електронна ложка Kirin автоматично підсолює їжу01.06.24
Японський виробник Kirin представив інноваційний гаджет – ложку з електронним управлінням, здатну “посолити” блюдо. Ложка обладнана спеціальними електродами, які при впливі струму на язик створюють відчуття солоного смаку, забезпечуючи легкий смак умами.
Розробка ложки здійснювалася за участю професора Хомеї Міясіти з Університету Мейдзі, який раніше тестував подібну технологію на паличках для їжі, підключених до наручного батарейного блоку. Відповідно до заяв виробника, ці палички збільшували солоність смаку на 50 відсотків.
Основною метою нового гаджета є просування здоровішого харчування, дозволяючи людям насолоджуватися стравами з низьким вмістом натрію без втрати смакових якостей. У Японії вже почалися продажі пристрою в обмеженій кількості — всього 200 штук, за ціною 19 800 ¥ (близько $127).
Kirin планує випустити пристрій на глобальний ринок наступного року, поставивши за мету продати до мільйона ложок протягом п’яти років.
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