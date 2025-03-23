Электрокары Xiaomi SU7 продала 200 000 автомобилей менее чем за год23.03.25
Компания Xiaomi, известная своими смартфонами, закрепляется в автомобильной индустрии. Менее чем за год с момента старта продаж поставки электромобиля SU7 достигли 200 000 единиц.
Первые 100 000 автомобилей были доставлены за 229 дней, а следующие 100 000 — всего за 119 дней, несмотря на ограниченность продаж внутренним рынком Китая. Юбилейный автомобиль был передан молодой паре, выбравшей специальный красный цвет, посвященный 15-летию компании.
Линейка Xiaomi SU7 включает несколько версий: стандартную, Pro и Max, с ценами от $29 840 до $41 422. Также представлена премиальная версия SU7 Ultra, стоимость которой начинается с $73 190.
К концу 2024 года Xiaomi поставила более 135 000 автомобилей и намерена увеличить объемы до 350 000 единиц в 2025 году. Время ожидания заказа сейчас превышает 30 недель, но компания активно расширяет производство и планирует выйти на международный рынок к 2027 году. Успех SU7 подтверждает потенциал Xiaomi в сфере электромобилей.
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