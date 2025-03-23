Електрокар Xiaomi SU7 продала 200 000 автомобілів менш ніж за рік23.03.25
Компанія Xiaomi, відома своїми смартфонами, закріплюється у автомобільній індустрії. Менш ніж за рік з моменту старту продажів постачання електромобіля SU7 досягло 200 000 одиниць.
Перші 100 000 автомобілів було доставлено за 229 днів, а наступні 100 000 — лише за 119 днів, незважаючи на обмеженість продажів внутрішнім ринком Китаю. Ювілейний автомобіль було передано молодій парі, яка обрала спеціальний червоний колір, присвячений 15-річчю компанії.
Лінійка Xiaomi SU7 включає кілька версій: стандартну, Pro та Max, з цінами від $29 840 до $41 422. Також представлена преміальна версія SU7 Ultra, вартість якої починається з $73 190.
До кінця 2024 року Xiaomi поставила понад 135 000 автомобілів і має намір збільшити обсяги до 350 000 одиниць у 2025 році. Час очікування замовлення зараз перевищує 30 тижнів, але компанія активно розширює виробництво та планує вийти на міжнародний ринок до 2027 року. Успіх SU7 підтверджує потенціал Xiaomi у сфері електромобілів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Ми вже тестували збалансовані ігрові ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 та Predator Helios Neo 14. Сьогодні розповімо про збільшену версію останнього – Predator Helios Neo 16
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Ведучі Top Gear та Grand Tour знімуть нове автошоу автомобіль кіно
Режисером виступив Філ Черчвард, який раніше працював над Top Gear і The Grand Tour. Зйомки пройшли влітку 2024, а дистриб’ютором виступає Amazon Media EU.
Електрокар Xiaomi SU7 продала 200 000 автомобілів менш ніж за рік Xiaomi електротранспорт статистика
Xiaomi, відома своїми смартфонами, впевнено закріплюється у автомобільній індустрії. Менш ніж за рік з моменту старту продажів постачання електромобіля SU7 досягло 200 000 одиниць.
Ведучі Top Gear та Grand Tour знімуть нове автошоу
Електрокар Xiaomi SU7 продала 200 000 автомобілів менш ніж за рік
Xbox 360 виявилося легко зламати за допомогою USB-флешки
Asus: Програма винагород ROG Elite Rewards доступна в Україні
Летсплеї та відеоблогери шкодять продажам ігор
Альтернативою Starlink для армії України стане європейський Eutelsat
У Telegram зареєстровано вже понад 1 млрд користувачів
Відеокарти Acer Radeon RX 9070 (XT) випускаються в модифікаціях Nitro та Predator BiFrost
Half-Life 2 RTX стала доступна в Steam
Портативний лазерний проектор Hisense M2 Pro має оптичний зум, 4K та режим 240 Гц для ігор