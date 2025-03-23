Електрокар Xiaomi SU7 продала 200 000 автомобілів менш ніж за рік

Компанія Xiaomi, відома своїми смартфонами, закріплюється у автомобільній індустрії. Менш ніж за рік з моменту старту продажів постачання електромобіля SU7 досягло 200 000 одиниць.

Перші 100 000 автомобілів було доставлено за 229 днів, а наступні 100 000 — лише за 119 днів, незважаючи на обмеженість продажів внутрішнім ринком Китаю. Ювілейний автомобіль було передано молодій парі, яка обрала спеціальний червоний колір, присвячений 15-річчю компанії.

Лінійка Xiaomi SU7 включає кілька версій: стандартну, Pro та Max, з цінами від $29 840 до $41 422. Також представлена ​​преміальна версія SU7 Ultra, вартість якої починається з $73 190.

До кінця 2024 року Xiaomi поставила понад 135 000 автомобілів і має намір збільшити обсяги до 350 000 одиниць у 2025 році. Час очікування замовлення зараз перевищує 30 тижнів, але компанія активно розширює виробництво та планує вийти на міжнародний ринок до 2027 року. Успіх SU7 підтверджує потенціал Xiaomi у сфері електромобілів.