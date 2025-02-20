Электрокар Xiaomi SU7 Ultra побил рекорд круга Porsche Taycan Turbo GT

Электрический седан Xiaomi SU7 Ultra установил новый рекорд круга для серийных автомобилей на Шанхайском международном автодроме, преодолев дистанцию за 2 минуты 9,944 секунды. Этот результат позволил ему опередить Porsche Taycan Turbo GT на 1,336 секунды. На прямом участке трека автомобиль разогнался до 323 км/ч.

Xiaomi заявляет, что перед заездом электровафельница SU7 Ultra прошла проверку по стандартам автодрома для массовых автомобилей, используя стандартные шины и была оснащена высокоточной системой хронометража, применяемой в гонках Формулы-1. За рулем находился Рен Чжоуцань — главный инженер Xiaomi EV по динамике движения и тест-пилот. Единственным изменением в конструкции стало наличие каркаса безопасности, который был обязательным требованием для участия в заезде.

Модель SU7 Ultra — самая мощная версия электрического седана Xiaomi, оснащенная тремя двигателями общей мощностью 1140 кВт. Разгон с места до 100 км/ч занимает 1,97 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км/ч.