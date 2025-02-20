Электрокар Xiaomi SU7 Ultra побил рекорд круга Porsche Taycan Turbo GT20.02.25
Электрический седан Xiaomi SU7 Ultra установил новый рекорд круга для серийных автомобилей на Шанхайском международном автодроме, преодолев дистанцию за 2 минуты 9,944 секунды. Этот результат позволил ему опередить Porsche Taycan Turbo GT на 1,336 секунды. На прямом участке трека автомобиль разогнался до 323 км/ч.
Xiaomi заявляет, что перед заездом электровафельница SU7 Ultra прошла проверку по стандартам автодрома для массовых автомобилей, используя стандартные шины и была оснащена высокоточной системой хронометража, применяемой в гонках Формулы-1. За рулем находился Рен Чжоуцань — главный инженер Xiaomi EV по динамике движения и тест-пилот. Единственным изменением в конструкции стало наличие каркаса безопасности, который был обязательным требованием для участия в заезде.
Модель SU7 Ultra — самая мощная версия электрического седана Xiaomi, оснащенная тремя двигателями общей мощностью 1140 кВт. Разгон с места до 100 км/ч занимает 1,97 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км/ч.
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Электрокар Xiaomi SU7 Ultra побил рекорд круга Porsche Taycan Turbo GT Xiaomi автомобиль
Электрический седан Xiaomi SU7 Ultra установил новый рекорд круга для серийных автомобилей на Шанхайском международном автодроме, преодолев дистанцию за 2 минуты 9,944 секунды.
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