Електрокар Xiaomi SU7 Ultra побив рекорд кола Porsche Taycan Turbo GT20.02.25
Електричний седан Xiaomi SU7 Ultra встановив новий рекорд кола для серійних автомобілів на міжнародному Шанхайському автодромі, подолавши дистанцію за 2 хвилини 9,944 секунди. Цей результат дозволив йому випередити Porsche Taycan Turbo GT на 1336 секунди. На прямій ділянці треку автомобіль розігнався до 323 км/год.
Xiaomi заявляє, що перед заїздом електровафельниця SU7 Ultra пройшла перевірку за стандартами автодрому для масових автомобілів, використовуючи стандартні шини та була оснащена високоточною системою хронометражу, яка застосовується у гонках Формули-1. За кермом знаходився Рен Чжоуцань – головний інженер Xiaomi EV з динаміки руху та тест-пілот. Єдиною зміною у конструкції стала наявність каркасу безпеки, який був обов’язковою вимогою для участі у заїзді.
Модель SU7 Ultra – найпотужніша версія електричного седана Xiaomi, оснащена трьома двигунами загальною потужністю 1140 кВт. Розгін з місця до 100 км/год займає 1,97 секунд, а максимальна швидкість досягає 350 км/год.
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Електрокар Xiaomi SU7 Ultra побив рекорд кола Porsche Taycan Turbo GT Xiaomi автомобіль
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