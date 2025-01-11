Электрокар от Sony стоит $90 000 и получит виртуального помощника на базе ИИ11.01.25
На выставке CES 2025 компания Sony Honda Mobility (SHM) представила свой первый электромобиль — Afeela 1, который станет доступен для заказа в двух комплектациях: Afeela 1 Origin и Afeela 1 Signature.
В обе комплектации включена бесплатная трехлетняя подписка на функции автомобиля, такие как система помощи при вождении Level 2+ и персональный виртуальный помощник на базе ИИ.
Предварительные заказы уже открыты, но пока только в штате Калифорния. Для записи на покупку нужно внести депозит в размере $200, который подлежит возврату. Открытие продаж в других штатах пока не анонсировано.
Характеристики электрокара Sony Honda Afeela 1
- Батарея: 91 кВт·ч
- Запас хода: до 300 миль (482 км) по циклу EPA
- Зарядка: поддержка сети Tesla Supercharger
- Датчики: 40 датчиков для системы помощи водителю, с возможностью обновления до автопилота
- Дисплей: экран приборной панели от Sony, основанный на Unreal Engine
Afeela 1 Signature: будет оснащен 21-дюймовыми дисками, предлагаться в трех цветах кузова (Tidal Gray, Calm White, Core Black) и двумя цветами интерьера (черный или серый). Afeela 1 Origin: появится позже, с 19-дюймовыми дисками и ограниченным выбором опций, включая только цвет Core Black.
Производство будет осуществляться на заводе Honda в штате Огайо, США. Поставка версии Signature начнется в середине 2026 года в Калифорнии и Японии. Версия Origin поступит в продажу в 2027 году. Sony Honda Mobility была основана в 2022 году с целью создать новые инновации на стыке технологий Sony и автомобильной индустрии Honda. Концепт Vision, представленный в 2020 году, стал основой для создания Afeela 1.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Maono предлагает не только звукозаписывающую технику, а и гаджеты для сведения аудио-потоков. Расскажем про микрофон Maono PD200X и аудио-микшер Maonocaster G1 NEO далее
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Электрокар от Sony стоит $90 000 и получит виртуального помощника на базе ИИ Sony автомобиль электротранспорт
Производство электрокара Sony Honda Mobility будет осуществляться на заводе Honda в штате Огайо, США. Поставка версии Signature начнется в середине 2026 года в Калифорнии и Японии.
CES 2025: SwitchBot K20+ Pro — многозадачный домашний робот-пылесос, сигнализация, очиститель воздуха и курьер CES робот умный дом
На выставке CES 2025 компания SwitchBot представила робота K20+ Pro, который объединяет несколько функций в одном устройстве: пылесос, систему безопасности, очиститель воздуха и персонального курьера
CES 2025: SwitchBot K20+ Pro — многозадачный домашний робот-пылесос, сигнализация, очиститель воздуха и курьер
Twitter (X) станет платным
Сервис онлайн гейминга Nvidia GeForce Now выпустили для Steam Deck
Petcube выпустила умный питьевой фонтан для домашних питомцев
Lenovo Legion Glasses 2: очки с Micro-OLED экраном выводят 126-дюймовое изображение
Какие видеокарты Nvidia GeForce RTX 50-серии выпустили Asus, MSI, Colorful, Palit и Inno3D
CES 2025: Acer представила портативные консоли с экранами 8,8 и 10,9 дюймов на базе AMD Ryzen 7 8840HS
Рэмбо появится в игре World of Tanks
AMD на CES 2025: анонсированы процессоры APU Ryzen AI MAX на Zen 5 и RDNA 3.5, Ryzen Z2 и Ryzen 9000HX
Представлены смартфоны Poco X7 и Poco X7 Pro на SoC MediaTek. Купить их в Украине можно по цене от 13 000 грн