Электрокар от Sony стоит $90 000 и получит виртуального помощника на базе ИИ

На выставке CES 2025 компания Sony Honda Mobility (SHM) представила свой первый электромобиль — Afeela 1, который станет доступен для заказа в двух комплектациях: Afeela 1 Origin и Afeela 1 Signature.

В обе комплектации включена бесплатная трехлетняя подписка на функции автомобиля, такие как система помощи при вождении Level 2+ и персональный виртуальный помощник на базе ИИ.

Предварительные заказы уже открыты, но пока только в штате Калифорния. Для записи на покупку нужно внести депозит в размере $200, который подлежит возврату. Открытие продаж в других штатах пока не анонсировано.

Характеристики электрокара Sony Honda Afeela 1

Батарея: 91 кВт·ч

Запас хода: до 300 миль (482 км) по циклу EPA

Зарядка: поддержка сети Tesla Supercharger

Датчики: 40 датчиков для системы помощи водителю, с возможностью обновления до автопилота

Дисплей: экран приборной панели от Sony, основанный на Unreal Engine

Afeela 1 Signature: будет оснащен 21-дюймовыми дисками, предлагаться в трех цветах кузова (Tidal Gray, Calm White, Core Black) и двумя цветами интерьера (черный или серый). Afeela 1 Origin: появится позже, с 19-дюймовыми дисками и ограниченным выбором опций, включая только цвет Core Black.

Производство будет осуществляться на заводе Honda в штате Огайо, США. Поставка версии Signature начнется в середине 2026 года в Калифорнии и Японии. Версия Origin поступит в продажу в 2027 году. Sony Honda Mobility была основана в 2022 году с целью создать новые инновации на стыке технологий Sony и автомобильной индустрии Honda. Концепт Vision, представленный в 2020 году, стал основой для создания Afeela 1.