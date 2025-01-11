Електрокар від Sony коштує $90 000 і отримає віртуального помічника на базі ШІ

На виставці CES 2025 компанія Sony Honda Mobility (SHM) представила свій перший електромобіль – Afeela 1, який стане доступним для замовлення у двох комплектаціях: Afeela 1 Origin та Afeela 1 Signature.

В обидві комплектації включено безкоштовну трирічну передплату на функції автомобіля, такі як система допомоги при керуванні Level 2+ та персональний віртуальний помічник на базі ШІ.

Попередні замовлення вже відкриті, але поки що тільки в штаті Каліфорнія. Для запису на купівлю необхідно внести депозит у розмірі $200, який підлягає поверненню. Відкриття продажу в інших штатах поки що не анонсовано.

Характеристики електрокара Sony Honda Afeela 1

Батарея: 91 кВт·год

Запас ходу: до 300 миль (482 км) за циклом EPA

Заряджання: підтримка мережі Tesla Supercharger

Датчики: 40 датчиків для системи допомоги водієві з можливістю оновлення до автопілота

Дисплей: екран панелі приладів від Sony, заснований на Unreal Engine

Afeela 1 Signature: буде оснащений 21-дюймовими дисками, пропонуватиметься у трьох кольорах кузова (Tidal Gray, Calm White, Core Black) та двома кольорами інтер’єру (чорний чи сірий). Afeela 1 Origin: з’явиться пізніше, з 19-дюймовими дисками та обмеженим вибором опцій, включаючи лише колір Core Black.

Виробництво буде здійснюватися на заводі Honda у штаті Огайо, США. Постачання версії Signature розпочнеться в середині 2026 року в Каліфорнії та Японії. Версія Origin надійде у продаж у 2027 році. Sony Honda Mobility була заснована в 2022 році з метою створення нових інновацій на стику технологій Sony та автомобільної індустрії Honda. Концепт Vision, представлений у 2020 році, став основою створення Afeela 1.