Електрокар від Sony коштує $90 000 і отримає віртуального помічника на базі ШІ11.01.25
На виставці CES 2025 компанія Sony Honda Mobility (SHM) представила свій перший електромобіль – Afeela 1, який стане доступним для замовлення у двох комплектаціях: Afeela 1 Origin та Afeela 1 Signature.
В обидві комплектації включено безкоштовну трирічну передплату на функції автомобіля, такі як система допомоги при керуванні Level 2+ та персональний віртуальний помічник на базі ШІ.
Попередні замовлення вже відкриті, але поки що тільки в штаті Каліфорнія. Для запису на купівлю необхідно внести депозит у розмірі $200, який підлягає поверненню. Відкриття продажу в інших штатах поки що не анонсовано.
Характеристики електрокара Sony Honda Afeela 1
- Батарея: 91 кВт·год
- Запас ходу: до 300 миль (482 км) за циклом EPA
- Заряджання: підтримка мережі Tesla Supercharger
- Датчики: 40 датчиків для системи допомоги водієві з можливістю оновлення до автопілота
- Дисплей: екран панелі приладів від Sony, заснований на Unreal Engine
Afeela 1 Signature: буде оснащений 21-дюймовими дисками, пропонуватиметься у трьох кольорах кузова (Tidal Gray, Calm White, Core Black) та двома кольорами інтер’єру (чорний чи сірий). Afeela 1 Origin: з’явиться пізніше, з 19-дюймовими дисками та обмеженим вибором опцій, включаючи лише колір Core Black.
Виробництво буде здійснюватися на заводі Honda у штаті Огайо, США. Постачання версії Signature розпочнеться в середині 2026 року в Каліфорнії та Японії. Версія Origin надійде у продаж у 2027 році. Sony Honda Mobility була заснована в 2022 році з метою створення нових інновацій на стику технологій Sony та автомобільної індустрії Honda. Концепт Vision, представлений у 2020 році, став основою створення Afeela 1.
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Електрокар від Sony коштує $90 000 і отримає віртуального помічника на базі ШІ Sony автомобіль електротранспорт
Виробництво електрокара Sony Honda Mobility буде здійснюватися на заводі Honda в Огайо, США. Постачання версії Signature розпочнеться в середині 2026 року в Каліфорнії та Японії.
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