Электрокар Mazda6e имеет запас хода до 552 км16.01.25
На Брюссельском автосалоне компания Mazda представила свой новый электрический автомобиль Mazda6e. Японский производитель пока не раскрыл цену модели, однако представил характеристики двух версий Mazda6e в европейской спецификации и сообщил, что продажи начнутся летом 2025 года.
Новая Mazda6e представляет собой не седан и не универсал, а пятидверный хэтчбек с купеобразным силуэтом, что является значительным изменением для модели. Эта версия Mazda6, представленная в Брюсселе, соответствует новой эволюции дизайна компании, философии «Kodo: Soul of Motion». Среди характерных элементов дизайна автомобиля — широкая световая линия, окружающая декоративный элемент на передней части кузова, который заменяет традиционную решетку радиатора, а также безрамные двери и скрытые ручки. Задняя часть автомобиля украшена широкой световой полосой, в то время как задние фонари сохраняют традиционные для Mazda формы «цилиндров».
Внутри Mazda6e интерьер вдохновлен японской концепцией «ma», подчеркивающей простоту и открытое пространство. Как утверждает производитель, в автомобиле предусмотрено «щедрое пространство» для ног передних и задних пассажиров, а также предусмотрен панорамный люк, который обеспечивает естественное освещение салона. Кабина ориентирована на водителя и оснащена настраиваемым 14,6-дюймовым сенсорным экраном, 10,2-дюймовой цифровой приборной панелью и 50-дюймовым дисплеем дополненной реальности, который выводит важную информацию, такую как навигация и скорость, в поле зрения водителя. Также имеется поддержка голосовых команд и управление жестами.
Mazda6e будет предложена в двух комплектациях. В версии Takumi салон отделан искусственной кожей в цветах Warm Beige или Black, а версия Takumi Plus включает премиальные материалы, такие как кожа Tan Nappa и Suede, а также электрически затемняемую крышу. Для хэтчбека предусмотрена аудиосистема SonyPRO с 14 динамиками. В стандартное оснащение входят девять подушек безопасности, а также система помощи водителю с автономным экстренным торможением, предупреждением о выезде с полосы движения и распознаванием дорожных знаков.
Что касается технических характеристик, Mazda6e будет доступна в двух вариантах силовых агрегатов. Обе версии — заднеприводные и развивают момент в 320 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает менее 8 секунд, а максимальная скорость ограничена на уровне 175 км/ч. Базовая версия оснащена аккумулятором емкостью 68,8 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 479 км по циклу WLTP. Зарядка постоянным током мощностью 200 кВт позволяет зарядить батарею с 10% до 80% за 22 минуты, а за 15 минут запас хода увеличивается на 235 км. Мощность электродвигателя составляет 190 кВт (258 л.с.). Вторая версия, Mazda6e Long Range, имеет аккумулятор на 80 кВт·ч и запас хода до 552 км по WLTP, а мощность электродвигателя в ней составляет 180 кВт (245 л.с.).
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Электрокар Mazda6e имеет запас хода до 552 км автомобиль электротранспорт
Mazda6e будет предложена в двух комплектациях. В версии Takumi салон отделан искусственной кожей в цветах Warm Beige или Black, а версия Takumi Plus включает премиальные материалы
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