Електрокар Mazda6e має запас ходу до 552 км

На Брюссельському автосалоні компанія Mazda представила свій новий електричний автомобіль Mazda6e. Японський виробник поки не розкрив ціну моделі, проте представив характеристики двох версій Mazda6e у європейській специфікації та повідомив, що продажі розпочнуться влітку 2025 року.

Нова Mazda6e є не седаном і не універсалом, а п’ятидверним хетчбеком з купеподібним силуетом, що є значною зміною для моделі. Ця версія Mazda6, представлена ​​в Брюсселі, відповідає новій еволюції дизайну компанії, філософії Kodo: Soul of Motion. Серед характерних елементів дизайну автомобіля – широка світлова лінія, що оточує декоративний елемент на передній частині кузова, який замінює традиційні радіаторні грати, а також безрамні двері та приховані ручки. Задня частина автомобіля прикрашена широкою світловою смугою, в той час, як задні ліхтарі зберігають традиційні для Mazda форми “циліндрів”.

Всередині Mazda6e інтер’єр натхнен японською концепцією «ma», що підкреслює простоту та відкритий простір. Як стверджує виробник, в автомобілі передбачено щедрий простір для ніг передніх і задніх пасажирів, а також передбачений панорамний люк, який забезпечує природне освітлення салону. Кабіна орієнтована на водія і оснащена 14,6-дюймовим сенсорним екраном, 10,2-дюймовою цифровою приладовою панеллю і 50-дюймовим дисплеєм доповненої реальності, який виводить важливу інформацію, таку як навігація і швидкість, в поле зору водія. Також є підтримка голосових команд та управління жестами.

Mazda6e буде запропонована у двох комплектаціях. У версії Takumi салон оброблений штучною шкірою в кольорах Warm Beige або Black, а версія Takumi Plus включає преміальні матеріали, такі як шкіра Tan Nappa і Suede, а також дах, що електрично затемняється. Для хетчбека передбачена аудіосистема SonyPRO із 14 динаміками. У стандартне оснащення входять дев’ять подушок безпеки, а також система допомоги водієві з автономним екстреним гальмуванням, попередження про виїзд зі смуги руху та розпізнавання дорожніх знаків.

Що стосується технічних характеристик, Mazda6e буде доступною у двох варіантах силових агрегатів. Обидві версії – задньопривідні та розвивають момент у 320 Нм. Розгін до 100 км/год займає менше 8 секунд, а максимальна швидкість обмежена лише на рівні 175 км/год. Базова версія оснащена акумулятором ємністю 68,8 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 479 км за циклом WLTP. Заряджання постійним струмом потужністю 200 кВт дозволяє зарядити батарею з 10% до 80% за 22 хвилини, а за 15 хвилин запас ходу збільшується на 235 км. Потужність електродвигуна становить 190 кВт (258 л.с.). Друга версія, Mazda6e Long Range, має акумулятор на 80 кВт·год і запас ходу до 552 км WLTP, а потужність електродвигуна в ній становить 180 кВт (245 к.с.).