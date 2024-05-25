Эксперимент: Чистая Windows XP с подключением к интернету уже через 10 минут была заражена вирусом

Ютуб-автор Эрик Паркер провёл эксперимент, в котором решил выяснить, сколько времени потребуется для заражения «голой» Windows XP вредоносным ПО в 2024 году, если просто подключить её к интернету и ничего не делать. Используя виртуальную машину, Паркер установил Windows XP без брандмауэра и антивируса.

Через 10 минут после подключения к интернету Паркер обнаружил в диспетчере задач процесс conhoz.exe, известный как троян. Он остановил этот процесс и оставил компьютер работать дальше. Через несколько минут появился новый пользователь с правами администратора и запустились новые процессы, включая FTP-сервер. Паркер отследил активность вредоносного ПО, указывающую на связь с российской федерацией. Он предположил, что злоумышленники могут пытаться создать ботнет или сервер для рассылки спама.

Дальнейшее расследование выявило ещё больше вредоносных программ, включая еще одного трояна и руткит. Сканирование с помощью Malwarebytes показало, что на компьютере было запущено восемь вредоносных программ: четыре трояна, два бэкдора и рекламные программы.

Этот эксперимент наглядно демонстрирует важность мер безопасности и своевременного обновления программного обеспечения. В современных условиях простая осторожность, как это было возможно много лет назад, уже не эффективна. Встроенный брандмауэр Windows XP можно включить, но устаревшее программное обеспечение, которое не обновлялось много лет, имеет очень мало шансов защититься от современных угроз.