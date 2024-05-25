Експеримент: Чиста Windows XP із підключенням до інтернету вже через 10 хвилин була заражена вірусом

Ютуб-автор Ерік Паркер провів експеримент, в якому вирішив з’ясувати, скільки часу потрібно для зараження «голою» Windows XP шкідливим програмним забезпеченням у 2024 році, якщо просто підключити її до інтернету і нічого не робити. Використовуючи віртуальну машину, Паркер встановив Windows XP без брандмауера та антивірусу.

Через 10 хвилин після підключення до інтернету Паркер виявив у диспетчері завдань процес conhoz.exe, відомий як троян. Він зупинив цей процес та залишив комп’ютер працювати далі. Через кілька хвилин з’явився новий користувач з правами адміністратора та запустилися нові процеси, включаючи FTP-сервер. Паркер відстежив активність шкідливого ПЗ, що вказує на зв’язок із Російською федерацією. Він припустив, що зловмисники можуть намагатися створити ботнет або сервер для розсилки спаму.

Наступне розслідування виявило ще більше шкідливих програм, включаючи ще одного трояна і руткіт. Сканування за допомогою Malwarebytes показало, що на комп’ютері було запущено вісім шкідливих програм: чотири трояни, два бекдори та рекламні програми.

Цей експеримент наочно демонструє важливість заходів безпеки та своєчасного оновлення програмного забезпечення. У сучасних умовах проста обережність, як це було можливо багато років тому, вже не є ефективною. Вбудований брандмауер Windows XP можна увімкнути, але застаріле програмне забезпечення, яке не оновлювалося багато років, має дуже мало шансів захиститися від сучасних загроз.