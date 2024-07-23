Dyson OnTrac — премиальные беспроводные наушники с ANC за $50023.07.24
Компания Dyson анонсировала новые премиальные беспроводные наушники OnTrac. Модель оснащена системой из 8 микрофонов с алгоритмом активного шумоподавления (ANC), который устраняет до 40 дБ нежелательных шумов, что, по заявлению производителя, является лучшим показателем в таком классе наушников.
Новинка также имеет мягкие подушки из микрофибры и съёмные амбушюры разных цветов, которые можно докупить отдельно. Пользователи могут выбрать варианты отделки наушников, включая алюминий с ЧПУ, медь, никель и керамическую краску.
Dyson OnTrac поддерживают функции Head Detect, Crystal-Clear Calls и Real-time soundtracking. С включённым ANC наушники способны проработать от одного заряда до 55 часов.
Настройка устройства осуществляется через фирменное приложение MyDyson на смартфоне. Dyson OnTrac уже доступны для покупки на сайте производителя за $499, а дополнительные амбушюры стоят $49.
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Dyson OnTrac — премиальные беспроводные наушники с ANC за $500наушники
Компания Dyson анонсировала новые премиальные беспроводные наушники OnTrac. Модель оснащена системой из 8 микрофонов с алгоритмом активного шумоподавления (ANC), который устраняет до 40 дБ нежелательных шумов
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