Dyson OnTrac – преміальні бездротові навушники з ANC за $50023.07.24
Компанія Dyson анонсувала нові преміальні бездротові навушники OnTrac. Модель оснащена системою з 8 мікрофонів з алгоритмом активного шумоподавлення (ANC), який усуває до 40 дБ небажаних шумів, що, за заявою виробника, є найкращим показником у такому класі навушників.
Новинка також має м’які подушки з мікрофібри та знімні амбушюри різних кольорів, які можна придбати окремо. Користувачі можуть вибрати варіанти обробки навушників, включаючи алюміній з ЧПУ, мідь, нікель та керамічну фарбу.
Dyson OnTrac підтримують функції Head Detect, Crystal-Clear Calls та Real-time soundtracking. З увімкненим ANC навушники здатні пропрацювати від одного заряду до 55 годин.
Налаштування пристрою здійснюється через фірмову програму MyDyson на смартфоні. Dyson OnTrac вже доступні для покупки на сайті виробника за $499, а додаткові амбушури коштують $49.
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