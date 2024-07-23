Dyson OnTrac – преміальні бездротові навушники з ANC за $500

Компанія Dyson анонсувала нові преміальні бездротові навушники OnTrac. Модель оснащена системою з 8 мікрофонів з алгоритмом активного шумоподавлення (ANC), який усуває до 40 дБ небажаних шумів, що, за заявою виробника, є найкращим показником у такому класі навушників.

Новинка також має м’які подушки з мікрофібри та знімні амбушюри різних кольорів, які можна придбати окремо. Користувачі можуть вибрати варіанти обробки навушників, включаючи алюміній з ЧПУ, мідь, нікель та керамічну фарбу.

Dyson OnTrac підтримують функції Head Detect, Crystal-Clear Calls та Real-time soundtracking. З увімкненим ANC навушники здатні пропрацювати від одного заряду до 55 годин.

Налаштування пристрою здійснюється через фірмову програму MyDyson на смартфоні. Dyson OnTrac вже доступні для покупки на сайті виробника за $499, а додаткові амбушури коштують $49.