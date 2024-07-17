Дверной замок Aqara Smart Lock U200 можно открывать с помощью iPhone и Apple Watch

Производитель умных устройств для дома Aqara представил новый дверной замок Aqara Smart Lock U200. Устройство совместимо с протоколом Matter и поддерживает HomeKit, а также функцию Matter-over-Thread, что позволяет использовать NFC в iPhone и Apple Watch для открытия замка. Цифровой ключ хранится в приложении Wallet. Кроме того, дверь можно открыть с помощью физического ключа, NFC-карты, PIN-кода и сканера отпечатков пальцев.

Пользователи могут удаленно проверять, открыт ли замок, а также получать сигналы тревоги в случае попытки взлома двери. Aqara Smart Lock U200 автоматически блокирует замок при закрытии двери. Питание замка осуществляется от встроенных аккумуляторов с заявленным временем автономной работы до 6 месяцев. Пульт управления работает от батареек AAA или через проводное подключение.

Aqara Smart Lock U200 уже доступен для покупки на Amazon за $270.