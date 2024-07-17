Дверний замок Aqara Smart Lock U200 можна відкривати за допомогою iPhone та Apple Watch

Виробник розумних пристроїв для будинку Aqara представив новий замок дверей Aqara Smart Lock U200. Пристрій сумісний з Matter і підтримує HomeKit, а також функцію Matter-over-Thread, що дозволяє використовувати NFC в iPhone і Apple Watch для відкриття замку. Цифровий ключ зберігається у програмі Wallet. Крім того, двері можна відкрити за допомогою фізичного ключа, NFC-карти, PIN-коду та сканера відбитків пальців.

Користувачі можуть віддалено перевіряти, чи замок відкритий, а також отримувати сигнали тривоги у разі спроби злому дверей. Aqara Smart Lock U200 автоматично блокує замок під час закриття дверей. Живлення замка здійснюється від вбудованих акумуляторів із заявленим часом автономної роботи до 6 місяців. Пульт керування працює від батарей AAA або через дротове підключення.

Aqara Smart Lock U200 вже доступний для покупки на Amazon за $270.