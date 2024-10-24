Дрон-перехватчик Sting будет уничтожать Шахеды и другие барражирующие боеприпасы

Украинская группа «Дикие шершни» разработала перехватчик Sting, предназначенный для борьбы с дронами-камикадзе типа «Шахед», используемыми российско-иранскими силами. Sting позиционируется как более доступная и экономичная альтернатива зенитным ракетам, которые в условиях дефицита используются для уничтожения подобных беспилотников.

Перехватчик Sting представляет собой квадрокоптер с классической конструкцией и куполом в центре, где размещены боевая часть и камера. Он может развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту до 3 км. Управление осуществляется с земли в режиме от первого лица (FPV), аналогично традиционным FPV-дронам, с использованием VR-очков, позволяющих оператору точно видеть направление полета.

Дополнительно перехватчик будет оснащен системой наведения с элементами искусственного интеллекта, чтобы повысить точность при захвате целей. Такая система поможет пилоту быстрее наводиться на вражеские дроны, повышая эффективность миссии.

По заявлению представителя «Диких шершней», средняя стоимость Sting значительно ниже, чем у «Шахедов», что позволит сэкономить ценные ресурсы и использовать менее дорогие средства для перехвата вражеских беспилотников. Уже сегодня на территории Украины активно применяются модифицированные FPV-дроны для борьбы с разведывательными и ударными БПЛА противника.