Дрон-перехоплювач Sting знищуватиме Шахеди та інші боєприпаси, що барражують

Український гурт “Дикі шершні” розробив перехоплювач Sting, призначений для боротьби з дронами-камікадзе типу “Шахед”, що використовуються російсько-іранськими силами. Sting позиціонується як більш доступна та економічна альтернатива зенітним ракетам, які в умовах дефіциту використовуються для знищення таких безпілотників.

Перехоплювач Sting є квадрокоптером з класичною конструкцією і куполом в центрі, де розміщені бойова частина і камера. Він може розвивати швидкість понад 160 км/год та підніматися на висоту до 3 км. Управління здійснюється із землі в режимі від першої особи (FPV), аналогічно традиційним FPV-дронам, з використанням VR-окулярів, що дозволяють оператору точно бачити напрямок польоту.

Додатково перехоплювач буде оснащений системою наведення з елементами штучного інтелекту, щоб підвищити точність під час захоплення цілей. Така система допоможе пілотові швидше наводитися на ворожі дрони, підвищуючи ефективність місії.

За заявою представника “Диких шершнів”, середня вартість Sting значно нижча, ніж у “Шахедів”, що дозволить заощадити цінні ресурси та використати менш дорогі кошти для перехоплення ворожих безпілотників. Вже сьогодні на території України активно застосовуються модифіковані FPV-Дрони для боротьби з розвідувальними та ударними БПЛА противника.