Дрон DJI Neo с ИИ и съемкой 4K видео может самостоятельно летать за блогером для съемки10.09.24
DJI представила свой самый маленький и компактный дрон, DJI Neo, весом всего 135 граммов. Дрон позволяет снимать кинематографическое видео в 4K без необходимости использования пульта дистанционного управления. Запуск и посадка устройства возможны прямо с ладони.
DJI Neo оснащен AI-технологиями для отслеживания объектов и функцией QuickShots для автоматических съемок. Он записывает видео в формате 4K с ультрастабилизацией. Вот основные особенности DJI Neo:
- AI-отслеживание объектов: Дрон автоматически следит за движением объекта, что делает его идеальным для активного отдыха и видеоблогинга.
- 4K UHD-видео: Камера дрона снимает стабилизированное видео в формате 4K/30 кадров в секунду, обеспечивая отличное качество изображения.
- Шесть интеллектуальных режимов съемки: Включает популярные режимы, такие как Dronie, Helix и Boomerang, позволяя создавать креативные видеоролики с разных углов.
- Удобство без пульта: Дрон управляется через приложение DJI Fly с использованием Wi-Fi, что позволяет контролировать его на расстоянии до 50 метров. Также можно подключить очки DJI Goggles и использовать голосовое управление.
- Время полета: До 18 минут на одном заряде.
- Стабилизация: Оснащен одноосевым механическим подвесом и технологиями RockSteady и HorizonBalancing для плавных видео даже в ветреных условиях.
- Внутренняя память: Имеет 22 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить до 40 минут 4K-видео. Подключение к смартфону упрощает передачу материалов без дополнительных кабелей.
- Беспроводная запись звука: После подключения к приложению DJI Fly дрон может записывать аудио с помощью DJI Mic 2 через Bluetooth или использовать встроенный микрофон телефона. Приложение автоматически устраняет шум винта и объединяет аудиодорожку с видео для чистого звука.
- Высокоскоростная передача данных: Материалы можно мгновенно перенести в приложение DJI Fly через Wi-Fi, упрощая постпродакшн и обмен.
- Гламур одним касанием: Приложение DJI Fly позволяет добавить Glamour Effects к видео для улучшения внешнего вида съемки.
- Редактирование: Приложение DJI Fly предоставляет разнообразные шаблоны и звуковые эффекты для легкого редактирования видео.
DJI Neo уже доступен для предзаказа по цене 199 евро, версия Fly More Combo стоит 349 евро. Официальный дебют дрона состоится на выставке IFA 2024, которая пройдет с 6 по 10 сентября в Германии, где посетители смогут протестировать новинку на стенде DJI.
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Дрон DJI Neo с ИИ и съемкой 4K видео может самостоятельно летать за блогером для съемкиDJI IFA видео дрон
Дрон DJI Neo позволяет снимать кинематографическое видео в 4K без необходимости использования пульта дистанционного управления
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