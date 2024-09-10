Дрон DJI Neo з ШІ та зйомкою 4K відео може самостійно літати за блогером для зйомки

DJI представила свій найменший і компактніший дрон, DJI Neo, вагою всього 135 грамів. Дрон дозволяє знімати кінематографічне відео у 4K без необхідності використання пульта дистанційного керування. Запуск та посадка пристрою можливі прямо з долоні.

DJI Neo оснащений AI-технологіями для відстеження об’єктів та функцією QuickShots для автоматичних зйомок. Він записує відео у форматі 4K із ультрастабілізацією. Ось основні особливості DJI Neo:

ШІ-відстеження об’єктів : Дрон автоматично стежить за рухом об’єкта, що робить його ідеальним для активного відпочинку та відеоблогінгу.

: Дрон автоматично стежить за рухом об’єкта, що робить його ідеальним для активного відпочинку та відеоблогінгу. 4K UHD-відео : Камера дрону знімає стабілізоване відео у форматі 4K/30 кадрів за секунду, забезпечуючи відмінну якість зображення.

: Камера дрону знімає стабілізоване відео у форматі 4K/30 кадрів за секунду, забезпечуючи відмінну якість зображення. Шість інтелектуальних режимів зйомки : Включає популярні режими, такі як Dronie, Helix та Boomerang, дозволяючи створювати креативні відео з різних кутів.

: Включає популярні режими, такі як Dronie, Helix та Boomerang, дозволяючи створювати креативні відео з різних кутів. Зручність без пульта : Дрон управляється через програму DJI Fly з використанням Wi-Fi, що дозволяє контролювати його на відстані до 50 метрів. Також можна підключити окуляри DJI Goggles та використовувати голосове керування.

: Дрон управляється через програму DJI Fly з використанням Wi-Fi, що дозволяє контролювати його на відстані до 50 метрів. Також можна підключити окуляри DJI Goggles та використовувати голосове керування. Час польоту : До 18 хвилин на одному заряді.

: До 18 хвилин на одному заряді. Стабілізація : Оснащений одноосьовим механічним підвісом та технологіями RockSteady та HorizonBalancing для плавних відео навіть у вітряних умовах.

: Оснащений одноосьовим механічним підвісом та технологіями RockSteady та HorizonBalancing для плавних відео навіть у вітряних умовах. Внутрішня пам’ять : Має 22 ГБ вбудованої пам’яті, що дозволяє зберігати до 40 хвилин 4K-відео. Підключення до смартфону полегшує передачу матеріалів без додаткових кабелів.

: Має 22 ГБ вбудованої пам’яті, що дозволяє зберігати до 40 хвилин 4K-відео. Підключення до смартфону полегшує передачу матеріалів без додаткових кабелів. Бездротовий запис звуку : Після підключення до програми DJI Fly дрон може записувати аудіо за допомогою DJI Mic 2 через Bluetooth або використовувати вбудований мікрофон телефону. Програма автоматично усуває шум гвинта та поєднує аудіодоріжку з відео для чистого звуку.

: Після підключення до програми DJI Fly дрон може записувати аудіо за допомогою DJI Mic 2 через Bluetooth або використовувати вбудований мікрофон телефону. Програма автоматично усуває шум гвинта та поєднує аудіодоріжку з відео для чистого звуку. Високошвидкісна передача даних : Матеріали можна миттєво перенести до програми DJI Fly через Wi-Fi, спрощуючи постпродакшн та обмін.

: Матеріали можна миттєво перенести до програми DJI Fly через Wi-Fi, спрощуючи постпродакшн та обмін. Гламур одним дотиком : Програма DJI Fly дозволяє додати Glamour Effects до відео для покращення зовнішнього вигляду зйомки.

: Програма DJI Fly дозволяє додати Glamour Effects до відео для покращення зовнішнього вигляду зйомки. Редагування: Програма DJI Fly надає різноманітні шаблони та звукові ефекти для легкого редагування відео.

DJI Neo вже доступний для замовлення за ціною 199 євро, версія Fly More Combo коштує 349 євро. Офіційний дебют дрону відбувся на виставці IFA 2024.