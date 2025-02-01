Doom запустили в PDF-файле

Doom продолжает появляться на самых неожиданных устройствах — от банкоматов и принтеров до калькуляторов и даже бензопил. Теперь культовый шутер удалось запустить в формате PDF, что на первый взгляд кажется невозможным.

Разработчик под ником ading2210 реализовал этот проект, воспользовавшись тем, что PDF поддерживает JavaScript через встроенные библиотеки. В DoomPDF изображение формируется с помощью текстовых полей, каждое из которых представляет строку пикселей на экране. Визуализация достигается за счет использования ASCII-символов, создающих шестицветное монохромное изображение.

Производительность системы оставляет желать лучшего — кадры обновляются с задержкой около 80 миллисекунд. Однако сам факт того, что Doom можно запустить внутри PDF-документа, уже привлек внимание технического сообщества.

Игру можно протестировать, загрузив соответствующий файл, а подробности проекта опубликованы на GitHub. Правда, запуск возможен не во всех браузерах, но, по словам автора, в Google Chrome проблем не возникает.