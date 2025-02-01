Doom запустили у PDF-файлі01.02.25
Doom продовжує з’являтися на найнесподіваніших пристроях – від банкоматів та принтерів до калькуляторів і навіть бензопил. Тепер культовий шутер вдалося запустити у форматі PDF, що здавалося б неможливим.
Розробник під ніком ading2210 реалізував цей проект, скориставшись тим, що PDF підтримує JavaScript через вбудовані бібліотеки. У DoomPDF зображення формується за допомогою текстових полів, кожне з яких представляє рядок пікселів на екрані. Візуалізація досягається за рахунок використання символів ASCII, що створюють шестиколірне монохромне зображення.
Продуктивність системи залишає бажати кращого – кадри оновлюються із затримкою близько 80 мілісекунд. Однак сам факт того, що Doom можна запустити в PDF-документі, вже привернув увагу технічної спільноти.
Гра можна протестувати, завантаживши відповідний файл, а подробиці проекту опубліковані на GitHub. Щоправда, запуск можливий не у всіх браузерах, але, за словами автора, у Chrome проблем не виникає.
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