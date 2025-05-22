Doom: The Dark Ages установила рекорд серии за первую неделю

Спустя неделю после выхода Doom: The Dark Ages, издательство Bethesda подвело первые итоги релиза. По официальным данным, с новой частью серии уже успели ознакомиться более трёх миллионов человек. Это в семь раз превышает показатели DOOM Eternal за аналогичный период.

Несмотря на впечатляющие цифры, важно учитывать, что The Dark Ages с первого дня доступна в подписке Game Pass. Это значит, что общее количество игроков не отражает реальных продаж, данные о которых разработчики пока не раскрывают. Тем не менее, низкий пиковый онлайн в Steam может указывать на то, что многие предпочли пройти игру через подписку, а не покупать её отдельно. Игра вышла на ПК (Steam, Microsoft Store, Battle.net), а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Критики и блогеры также в первые дни поделились первыми впечатлениями о новой части культового шутера, и реакция оказалась в целом предсказуемой: Doom: The Dark Ages уверенно держит планку серии, несмотря на смелые эксперименты со стороны разработчиков.

Почти все рецензенты признали игру отличным продолжением франшизы и логичным развитием идей, заложенных в DOOM (2016) и DOOM Eternal. В игре снова мощная стрельба, эффектно проработанные уровни, разнообразные демоны, оружие на любой вкус — от тяжелого огнестрела до брутальных ближних атак. Звучит всё это под фирменный динамичный саундтрек, а визуальное и техническое исполнение, по мнению критиков, вышло на новый уровень. Особенно выделяется сюжет, который уже называют самым цельным и проработанным в истории DOOM.

Но без претензий не обошлось. Главный источник споров — попытка разработчиков выйти за рамки привычного геймплея. Эпизоды с участием гигантского боевого меха и летающего кибердракона, несмотря на зрелищность, показались многим затянутыми и выбивающимися из общего темпа. Критики сходятся во мнении: эти вставки ослабляют драйв и ломают ритм шутера. Впрочем, если бы разработчики не пошли на эксперименты, игру могли бы упрекнуть в самокопировании.

Сдержаннее восприняли и общую динамику сражений — она стала менее вертикальной и чуть более размеренной, что не всем поклонникам предыдущих частей пришлось по вкусу.

Несмотря на это, Doom: The Dark Ages получила высокие оценки:

Metacritic: от 84 до 86 баллов, в зависимости от платформы;

OpenCritic: 86 баллов при 96% положительных рекомендаций.

15 мая игра Doom: The Dark Ages вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также будет доступна с первого дня в Game Pass.