Doom: The Dark Ages встановила рекорд серії за перший тиждень22.05.25
Через тиждень після виходу Doom: The Dark Ages, видавництво Bethesda підбило перші підсумки релізу. За офіційними даними, з новою частиною серії вже встигли ознайомитись понад три мільйони людей. Це у сім разів перевищує показники Doom Eternal за аналогічний період.
Незважаючи на вражаючі цифри, важливо враховувати, що The Dark Ages з першого дня доступна у підписці Game Pass. Це означає, що загальна кількість гравців не відображає реального продажу, дані про які розробники поки не розкривають. Тим не менш, низький піковий онлайн в Steam може вказувати на те, що багато хто вважав за краще пройти гру через підписку, а не купувати її окремо. Гра вийшла на ПК (Steam, Microsoft Store, Battle.net), а також на консолях PlayStation 5 та Xbox Series.
Критики та блогери також у перші дні поділилися першими враженнями про нову частину культового шутера, і реакція виявилася загалом передбачуваною: Дум: The Dark Ages впевнено тримає планку серії, незважаючи на сміливі експерименти з боку розробників.
Майже всі рецензенти визнали гру чудовим продовженням франшизи та логічним розвитком ідей, закладених у DOOM (2016) та DOOM Eternal. У грі знову потужна стрілянина, ефектно опрацьовані рівні, різноманітні демони, зброя на будь-який смак – від важкого вогнепального до брутальних ближніх атак. Звучить все це під фірмовий динамічний саундтрек, а візуальне та технічне виконання, на думку критиків, вийшло на новий рівень. Особливо виділяється сюжет, який вже називають найцілішим та опрацьованим в історії DOOM.
Але без претензій не обійшлося. Головне джерело суперечок – спроба розробників вийти за межі звичного геймплею. Епізоди за участю гігантського бойового хутра і кібердракона, що літає, незважаючи на видовищність, здалися багатьом затягнутими і вибиваються із загального темпу. Критики сходяться на думці: ці вставки послаблюють драйв та ламають ритм шутера. Втім, якби розробники не пішли на експерименти, гру могли б дорікнути самокопіюванню.
Стриманіше сприйняли і загальну динаміку битв — вона стала менш вертикальною і трохи розміренішою, що не всім шанувальникам попередніх частин припало до смаку.
Незважаючи на це, Doom: The Dark Ages отримала високі оцінки:
- Metacritic: від 84 до 86 балів, залежно від платформи;
- OpenCritic: 86 балів за 96% позитивних рекомендацій.
15 травня гра Doom: The Dark Ages вийшла на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S, а також буде доступна з першого дня у Game Pass.
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