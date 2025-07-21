Для каких смартфонов Poco, Redmi и Xiaomi Android 15 станет последней

Китайский производитель Xiaomi сообщил, что более тридцати моделей брендов Poco, Redmi и Xiaomi завершат поддержку на версии оболочки HyperOS 3 на базе Android 15, выход которой запланирован на сентябрь 2025 года. Это означает, что указанные устройства не получат прошивку с Android 16 и дальше останутся на текущей версии программного обеспечения.

Android 16 не получат следующие смартфоны:

Poco C65;

Poco F5 5G;

Poco F5 Pro;

Poco M6 Pro;

Poco X6 Neo;

Redmi 12;

Redmi 12 5G;

Redmi 13C;

Redmi 13C 5G;

Redmi 13R;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K60;

Redmi Note 12 4G;

Redmi Note 12 NFC 4G;

Redmi Note 12R;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi Note 12 Turbo; Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 13 4G;

Redmi Note 13 4G NFC;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13R Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12S Pro; Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi MIX FOLD 2.

В тоже время Samsung продолжает придерживаться своей стратегии длительной поддержки устройств, но с выходом Android 15 ряд смартфонов Galaxy получит последнее крупное обновление. После этого компания еще как минимум год будет выпускать патчи безопасности, однако новые версии Android для этих устройств уже не выйдут.

Для пользователей, которым важно оставаться на актуальной версии системы, логичным шагом станет переход на более современные модели Samsung, где политика обновлений предусматривает более длительный цикл поддержки. Флагманские смартфоны: Galaxy S21 — базовая модель серии 2021 года с чипом Exynos 2100/Snapdragon 888.

— базовая модель серии 2021 года с чипом Exynos 2100/Snapdragon 888. Galaxy S21+ — увеличенная версия с большим дисплеем и аккумулятором.

— увеличенная версия с большим дисплеем и аккумулятором. Galaxy S21 Ultra — топовая модель с поддержкой S Pen, улучшенными камерами и экраном 120 Гц.

— топовая модель с поддержкой S Pen, улучшенными камерами и экраном 120 Гц. Galaxy Fold 3 — первый складной смартфон Samsung с поддержкой S Pen.

— первый складной смартфон Samsung с поддержкой S Pen. Galaxy Flip 3 — компактный складной смартфон со 120 Гц дисплеем.

— компактный складной смартфон со 120 Гц дисплеем. Galaxy A14 — бюджетный смартфон с чипом Exynos 850.

— бюджетный смартфон с чипом Exynos 850. Galaxy A14 5G — вариант с поддержкой 5G и процессором Dimensity 700.

— вариант с поддержкой 5G и процессором Dimensity 700. Galaxy M33 — модель среднего класса с большим аккумулятором (6000 мАч).

— модель среднего класса с большим аккумулятором (6000 мАч). Galaxy M14 — бюджетный смартфон с Exynos 1330.

— бюджетный смартфон с Exynos 1330. Galaxy M14 5G — версия с поддержкой 5G и чипом Exynos 1330.

— версия с поддержкой 5G и чипом Exynos 1330. Galaxy F14 — доступный смартфон с 5G на базе Exynos 1330. Планшеты Самсунг: Galaxy Tab S6 Lite (2022) — обновленная версия популярного планшета для работы и учебы.

— обновленная версия популярного планшета для работы и учебы. Galaxy Tab Active 4 Pro — защищенный планшет с поддержкой S Pen и прочным корпусом.