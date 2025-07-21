Для яких смартфонів Poco, Redmi та Xiaomi Android 15 стане останньою

Китайський виробник Xiaomi повідомив, що понад тридцять моделей брендів Poco, Redmi та Xiaomi завершать підтримку на версії оболонки HyperOS 3 на базі Android 15, вихід якої запланований на вересень 2025 року. Це означає, що ці пристрої не отримають прошивку з Android 16 і далі залишаться на поточній версії програмного забезпечення.

Android 16 не отримають наступних смартфонів:

Poco C65;

Poco F5 5G;

Poco F5 Pro;

Poco M6 Pro;

Poco X6 Neo;

Redmi 12;

Redmi 12 5G;

Redmi 13C;

Redmi 13C 5G;

Redmi 13R;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K60;

Redmi Note 12 4G;

Redmi Note 12 NFC 4G;

Redmi Note 12R;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi Note 12 Turbo; Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 13 4G;

Redmi Note 13 4G NFC;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13R Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12S Pro; Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi MIX FOLD 2.

У той же час Samsung продовжує дотримуватися своєї стратегії тривалої підтримки пристроїв, але з виходом Android 15 ряд смартфонів Galaxy отримає останнє оновлення. Після цього компанія ще щонайменше рік випускатиме патчі безпеки, проте нові версії Android для цих пристроїв вже не вийдуть.

Для користувачів, яким важливо залишатися на актуальній версії системи, логічним кроком стане перехід на більш сучасні моделі Samsung, де політика оновлень передбачає триваліший цикл підтримки. Флагманські смартфони: Galaxy S21 — базова модель серії 2021 року з чіпом Exynos 2100/Snapdragon 888.

— базова модель серії 2021 року з чіпом Exynos 2100/Snapdragon 888. Galaxy S21+ — збільшена версія з великим дисплеєм та акумулятором.

— збільшена версія з великим дисплеєм та акумулятором. Galaxy S21 Ultra — топова модель з підтримкою S Pen, покращеними камерами та екраном 120 Гц.

— топова модель з підтримкою S Pen, покращеними камерами та екраном 120 Гц. Galaxy Fold 3 — перший складний смартфон Samsung з підтримкою S Pen.

— перший складний смартфон Samsung з підтримкою S Pen. Galaxy Flip 3 — компактний складний смартфон зі 120 Гц дисплеєм.

— компактний складний смартфон зі 120 Гц дисплеєм. Galaxy A14 — бюджетний смартфон із чіпом Exynos 850.

— бюджетний смартфон із чіпом Exynos 850. Galaxy A14 5G — варіант із підтримкою 5G та процесором Dimensity 700.

— варіант із підтримкою 5G та процесором Dimensity 700. Galaxy M33 — модель середнього класу з великим акумулятором (6000 мАг).

— модель середнього класу з великим акумулятором (6000 мАг). Galaxy M14 — бюджетний смартфон з Exynos 1330.

— бюджетний смартфон з Exynos 1330. Galaxy M14 5G — версія з підтримкою 5G та чіпом Exynos 1330.

— версія з підтримкою 5G та чіпом Exynos 1330. Galaxy F14 — доступний смартфон з 5G на базі Exynos 1330. Планшети Samsung: Galaxy Tab S6 Lite (2022) — оновлена версія популярного планшета для роботи та навчання.

— оновлена версія популярного планшета для роботи та навчання. Galaxy Tab Active 4 Pro — захищений планшет з підтримкою S Pen та міцним корпусом.