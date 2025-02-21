DJI Osmo Mobile 7 и Osmo Mobile 7P имеют магнитное крепление и отслеживают объекты съемки

DJI представила две новые модели стабилизаторов для смартфонов — Osmo Mobile 7 и Osmo Mobile 7P. Оба устройства предлагают трехосную стабилизацию, но старшая модель получила несколько уникальных возможностей.

DJI Osmo Mobile 7P оснащен встроенным триподом в рукоятке, выдвижным механизмом для увеличения длины «штатива» и поддерживает новые магнитные крепления для смартфонов. Одним из главных нововведений стал DJI OM Multifunctional Module — дополнительный модуль, который помогает отслеживать объекты, корректировать освещение, управлять записью жестами и взаимодействовать с фирменными микрофонами.

Обе модели совместимы с фирменным приложением DJI, которое теперь поддерживает управление с «умных» часов. Кроме того, стабилизаторы могут работать не только с приложением DJI, но и с любыми другими приложениями для записи видео.

Встроенный аккумулятор емкостью более 12 Втч обеспечивает до 10 часов работы, а сам стабилизатор может заряжать смартфон. Однако при активном использовании модуля автономность снижается вдвое.

Osmo Mobile 7 легче (300 г против 368 г у 7P), но не имеет телескопического крепления и продается без дополнительного модуля (его можно приобрести отдельно). Osmo Mobile 7P доступен только в черном цвете и стоит $149, а Osmo Mobile 7 предлагается в белом корпусе за $89.