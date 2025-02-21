10.02.25
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
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Logitech G PRO X TKL RAPID

Новая клавиатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто предлагает фирменно высокое качество и механические переключатели. Она также позволяет менять некоторые параметры срабатывания кнопок. Расскажем подробнее