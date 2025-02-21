DJI Osmo Mobile 7 та Osmo Mobile 7P мають магнітне кріплення та відстежують об’єкти зйомки21.02.25
DJI представила дві нові моделі стабілізаторів для смартфонів – Osmo Mobile 7 та Osmo Mobile 7P. Обидва пристрої пропонують тривісну стабілізацію, але старша модель отримала кілька унікальних можливостей.
DJI Osmo Mobile 7P оснащений вбудованим триподом у рукоятці, висувним механізмом для збільшення довжини “штатива” та підтримує нові магнітні кріплення для смартфонів. Одним із головних нововведень став DJI OM Multifunctional Module – додатковий модуль, який допомагає відстежувати об’єкти, коригувати освітлення, управляти записом жестами та взаємодіяти з фірмовими мікрофонами.
Обидві моделі сумісні з фірмовим додатком DJI, який тепер підтримує керування з “розумного” годинника. Крім того, стабілізатори можуть працювати не тільки з програмою DJI, але і з будь-якими іншими програмами для запису відео.
Вбудований акумулятор ємністю понад 12 Втч забезпечує до 10 годин роботи, а сам стабілізатор може заряджати смартфон. Однак при активному використанні модуля автономність знижується вдвічі.
Osmo Mobile 7 легше (300 г проти 368 г у 7P), але не має телескопічного кріплення та продається без додаткового модуля (його можна придбати окремо). Osmo Mobile 7P доступний лише у чорному кольорі і коштує $149, а Osmo Mobile 7 пропонується у білому корпусі за $89.
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DJI Osmo Mobile 7 та Osmo Mobile 7P мають магнітне кріплення та відстежують об’єкти зйомки DJI смартфон
DJI представила дві нові моделі стабілізаторів для смартфонів – Osmo Mobile 7 та Osmo Mobile 7P. Обидва пристрої пропонують тривісну стабілізацію
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