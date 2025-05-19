DJI Mavic 4 Pro с камерами 6K 100/48/50 Мпикс и увеличенным временем полета стоит $2100

Компания DJI выпустила новый флагман в линейке персональных дронов — Mavic 4 Pro. Модель предлагает заметные улучшения по сравнению с предшественником, включая обновлённую камеру, расширенные возможности подвеса, увеличенное время полёта и модернизированные системы навигации и передачи данных.

Основные особенности DJI Mavic 4 Pro

Подвес нового поколения вращается на 360°, что позволяет снимать под любым углом. Он поддерживает вертикальную съёмку и способен поднимать камеру вверх на 70°, открывая возможности для нетипичных и выразительных кадров.

Тройная камера:

Основной модуль: 100 МП камера Hasselblad, сенсор Four Thirds, диафрагма f/2.0–f/11, съёмка в 6K/60p и 4K/120p, динамический диапазон до 16 стопов.

Среднефокусная: 48 МП, 1/1,3″, фокусное расстояние 70 мм — аналог Mavic 3 Pro.

Телекамера: 50 МП, 1/1,5″, 168 мм, f/2.8 — заметное улучшение по сравнению с предыдущей 12 МП камерой.

Все три модуля откалиброваны по цвету и поддерживают профили 10-бит D-Log, D-Log M и HLG, а также HDR-видео 4K/60p. Передача видео возможна на расстоянии до 41 км. В пределах 30 км доступен 10-битный HDR-сигнал.

Дрон оснащён шестью камерами типа «рыбий глаз» для работы при слабом освещении, двумя вычислительными процессорами и функцией ActiveTrack 360°, которая отслеживает даже частично скрытые объекты. Обнаружение препятствий работает во всех направлениях при скорости до 65 км/ч, в том числе без GPS при хорошем освещении.

Лётные характеристики и автономность

DJI Mavic 4 Pro оснащён аккумулятором на 95 Вт·ч, обеспечивающим до 51 минуты полёта — это на 8 минут больше, чем у Mavic 3 Pro. Максимальная скорость достигает 90 км/ч.

Вместе с дроном представлен пульт RC Pro 2 с 7-дюймовым mini-LED экраном и 128 ГБ памяти. Автономность — до 4 часов. Поддерживается запись звука с помощью встроенного микрофона или DJI Mic.

Функция DJI QuickTransfer позволяет передавать данные со скоростью до 80 МБ/с по Wi-Fi 6, даже если дрон уже убран. Также доступны проводные передачи по USB-C.

Зарядная станция Parallel Charging Hub может одновременно заряжать до трёх аккумуляторов и использовать энергию одной батареи для зарядки других или внешних устройств (до 100 Вт, как павербанк).

Цена и доступность

DJI Mavic 4 Pro уже доступен для заказа в Европе. Базовый комплект (дрон, батарея, пульт DJI RC 2, 64 ГБ встроенной памяти) стоит €2100.

Mavic 4 Pro выглядит как серьёзная заявка на лидерство в сегменте полупрофессиональных и профессиональных дронов, ориентированных на фото- и видеоконтент самого высокого уровня.