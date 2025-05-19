DJI Mavic 4 Pro з камерами 6K 100/48/50 Мпікс та збільшеним часом польоту коштує $210019.05.25
Компанія DJI випустила новий флагман у лінійці персональних дронів – Mavic 4 Pro. Модель пропонує помітні покращення порівняно з попередником, включаючи оновлену камеру, розширені можливості підвісу, збільшений час польоту та модернізовані системи навігації та передачі даних.
Основні особливості DJI Mavic 4 Pro
Підвіс нового покоління обертається на 360 °, що дозволяє знімати під будь-яким кутом. Він підтримує вертикальну зйомку і здатний піднімати камеру на 70°, відкриваючи можливості для нетипових і виразних кадрів.
Потрійна камера:
- Основний модуль: 100 МП камера Hasselblad, сенсор Four Thirds, діафрагма f/2.0–f/11, зйомка в 6K/60p та 4K/120p, динамічний діапазон до 1>
- Середньофокусна: 48 МП, 1/1,3″, фокусна відстань 70 мм — аналог Mavic 3 Pro.
- Телекамера: 50 МП, 1/1,5″, 168 мм, f/2.8 — помітне покращення порівняно з попередньою 12 МП камерою.
Всі три модулі відкалібровані за кольором та підтримують профілі 10-біт D-Log, D-Log M та HLG, а також HDR-відео 4K/60p. Передача відео можливе на відстані до 41 км. В межах 30 км. доступний 10-бітний HDR-сигнал.
Дрон оснащений шістьма камерами типу «риб’яче око» для роботи при слабкому освітленні, двома обчислювальними процесорами та функцією ActiveTrack 360 °, яка відстежує навіть частково приховані об’єкти. Виявлення перешкод працює у всіх напрямках за швидкості до 65 км/год, у тому числі без GPS при хорошому освітленні.
Лётные характеристики и автономность
DJI Mavic 4 Pro оснащений акумулятором на 95 Вт · год, що забезпечує до 51 хвилини польоту – це на 8 хвилин більше, ніж у Mavic 3 Pro. Максимальна швидкість сягає 90 км/год.
Разом із дроном представлений пульт RC Pro 2 із 7-дюймовим mini-LED екраном та 128 ГБ пам’яті. Автономність – до 4 годин. Підтримується записування звуку за допомогою вбудованого мікрофона або DJI Mic.
Функція DJI QuickTransfer дозволяє передавати дані зі швидкістю до 80 МБ/с Wi-Fi 6, навіть якщо дрон вже прибраний. Також доступні дротові передачі USB-C.
Зарядна станція Parallel Charging Hub може одночасно заряджати до трьох акумуляторів і використовувати енергію однієї батареї для заряджання інших або зовнішніх пристроїв (до 100 Вт, як павербанк).
Ціна та доступність
DJI Mavic 4 Pro вже доступний для замовлення в Європі. Базовий комплект (дрон, батарея, пульт DJI RC 2, 64 ГБ вбудованої пам’яті) коштує €2100.
Mavic 4 Pro виглядає як серйозна заявка на лідерство в сегменті напівпрофесійних та професійних дронів, орієнтованих на фото- та відеоконтент найвищого рівня.
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