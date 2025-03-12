Discord хочет выйти на фондовый рынок. Компания оценивается в $15 миллиардов12.03.25
Discord рассматривает возможность выхода на биржу в 2025 году и уже ведет переговоры с инвестиционными банками относительно первичного публичного размещения акций (IPO). Последняя оценка компании в 2021 году составила $15 миллиардов, однако представители Discord не комментируют эти слухи, ограничиваясь заявлением, что они сосредоточены на обеспечении наилучшего опыта для пользователей и строительстве стабильного бизнеса.
Выход на биржу может помочь Discord привлечь дополнительный капитал, который будет использован для расширения услуг, улучшения инфраструктуры и укрепления позиций на рынке. С момента своего основания в 2015 году компания выросла из платформы для геймеров в универсальный инструмент для общения, который сегодня используют более 200 миллионов активных пользователей ежемесячно.
Сервис работает по модели «freemium», где основная часть функций доступна бесплатно, но дополнительные возможности можно получить через подписку Nitro. В 2024 году Discord расширил свое присутствие, став доступным на PlayStation и Xbox, что позволило пользователям общаться и взаимодействовать независимо от устройства. Если IPO состоится, это будет важным шагом для компании на пути к публичному рынку.
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Discord хочет выйти на фондовый рынок. Компания оценивается в $15 миллиардов бизнес сервис
Discord рассматривает возможность выхода на биржу в 2025 году и уже ведет переговоры с инвестиционными банками относительно первичного публичного размещения акций (IPO)
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