12.03.25
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
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Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 NH.QRFEU.005

Мы уже тестировали сбалансированные игровые ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 и Predator Helios Neo 14. Сегодня расскажем об увеличенной версии последнего — Predator Helios Neo 16