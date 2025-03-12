Discord хоче вийти на фондовий ринок. Компанія оцінюється в $15 мільярдів12.03.25
Discord розглядає можливість виходу на біржу у 2025 році та вже веде переговори з інвестиційними банками щодо первинного публічного розміщення акцій (IPO). Остання оцінка компанії в 2021 році склала $15 мільярдів, проте представники Discord не коментують ці чутки, обмежуючись заявою, що вони зосереджені на забезпеченні найкращого досвіду для користувачів та будівництві стабільного бізнесу.
Вихід на біржу може допомогти Discord залучити додатковий капітал, який буде використаний для розширення послуг, покращення інфраструктури та зміцнення позицій на ринку. З моменту свого заснування у 2015 році компанія виросла з платформи для геймерів в універсальний інструмент для спілкування, який сьогодні використовують понад 200 мільйонів активних користувачів щомісяця.
Сервіс працює за моделлю “freemium”, де основна частина функцій доступна безкоштовно, але додаткові можливості можна отримати через підписку Nitro. У 2024 році Discord розширив свою присутність, ставши доступним на PlayStation і Xbox, що дозволило користувачам спілкуватися та взаємодіяти незалежно від пристрою. Якщо IPO відбудеться, це буде важливим кроком для компанії на шляху до ринку.
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Discord хоче вийти на фондовий ринок. Компанія оцінюється в $15 мільярдів бізнес сервіс
Discord розглядає можливість виходу на біржу у 2025 році та вже веде переговори з інвестиційними банками щодо первинного публічного розміщення акцій (IPO)
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