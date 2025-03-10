Dell Alienware выпустила три новые модели мониторов10.03.25
Компания Dell анонсировала выпуск новых игровых мониторов под брендом Alienware. Летом в продажу поступит 27-дюймовый Alienware AW2725D, который получит QD-OLED-экран с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 280 Гц и цветовым охватом DCI-P3 99%. Производитель заявляет высокую точность цветопередачи (Delta E<2). Стоимость устройства составит $549, что делает его конкурентом Samsung Odyssey G61SD с аналогичными характеристиками.
Также Dell уже запустила в продажу модель Dell Alienware AW2725Q. Этот 27-дюймовый монитор предлагает 4K-разрешение и частоту 240 Гц, а его стоимость составляет $899. Еще одна новинка — Alienware AW3425DW, который поступит в продажу в конце апреля. Это 34-дюймовый изогнутый дисплей на базе QD-OLED с частотой 240 Гц, его цена составит $799.
Таким образом, Dell продолжает развивать линейку игровых мониторов, предлагая модели с высокими характеристиками по относительно доступной цене.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Нам представилась возможность одними из первых рассказать про смартфон Oppo Reno13 Pro – представителя среднего высокого класса с хорошей производительностью, неплохими камерами и новыми алгоритмами обработки фото.
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Dell Alienware выпустила три новые модели мониторов Alienware Dell монитор
Летом в продажу поступит 27-дюймовый Dell Alienware AW2725D, который получит QD-OLED-экран с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 280 Гц и цветовым охватом DCI-P3 99%
Смартфон PetPhone предназначен для домашних питомцев умный дом
Компания GlocalMe на выставке MWC 2025 в Барселоне представила PetPhone – необычный гаджет для владельцев домашних животных.
Dell Alienware выпустила три новые модели мониторов
Смартфон PetPhone предназначен для домашних питомцев
Western Digital прекращает производство SSD
Половина пользователей Steam выбирают китайский язык
Улучшенная версия Grand Theft Auto V получила неоднозначные отзывы
Nissan GT-R официально перестанет выпускаться. Только за первые 13 лет продано более 30 тысяч автомобилей
Разарботан первый биологический компьютер CL1 с живыми клетками
Maserati MC20 побила рекорд скорости на автопилоте — 318 км/ч
TWS-наушники HMD Amped Buds могут заряжать кейсом другие устройства
MWC 2025: Ноутбуки Lenovo Yoga Pro 9i с NVIDIA RTX 5070 и ThinkPad на новых Intel и AMD
Microsoft обновила Copilot для Windows 11
Монитор Lenovo с ИИ автоматический регулирует высоту на подставке
MWC 2025: Samsung Display разработала новую OLED-панель с максимальной яркостью 5000 нит
Смартфон для детей HMD X1 имеет программную защиту от интернет-угроз