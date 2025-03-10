Dell Alienware выпустила три новые модели мониторов

Компания Dell анонсировала выпуск новых игровых мониторов под брендом Alienware. Летом в продажу поступит 27-дюймовый Alienware AW2725D, который получит QD-OLED-экран с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 280 Гц и цветовым охватом DCI-P3 99%. Производитель заявляет высокую точность цветопередачи (Delta E<2). Стоимость устройства составит $549, что делает его конкурентом Samsung Odyssey G61SD с аналогичными характеристиками.

Также Dell уже запустила в продажу модель Dell Alienware AW2725Q. Этот 27-дюймовый монитор предлагает 4K-разрешение и частоту 240 Гц, а его стоимость составляет $899. Еще одна новинка — Alienware AW3425DW, который поступит в продажу в конце апреля. Это 34-дюймовый изогнутый дисплей на базе QD-OLED с частотой 240 Гц, его цена составит $799.

Таким образом, Dell продолжает развивать линейку игровых мониторов, предлагая модели с высокими характеристиками по относительно доступной цене.