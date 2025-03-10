Dell Alienware випустила три нові моделі моніторів

Dell анонсувала випуск нових ігрових моніторів під брендом Alienware. Влітку у продаж надійде 27-дюймовий Alienware AW2725D, який отримає QD-OLED-екран з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, частотою оновлення 280 Гц і колірним охопленням DCI-P3 99%. Виробник заявляє високу точність передачі кольору (Delta E<2). Вартість пристрою становитиме $549, що робить його конкурентом Samsung Odyssey G61SD з аналогічними характеристиками.

Також Dell вже запустила у продаж модель Dell Alienware AW2725Q. Цей 27-дюймовий монітор пропонує 4K-роздільна здатність і частоту 240 Гц, а його вартість становить $899. Ще одна новинка – Alienware AW3425DW, який надійде у продаж наприкінці квітня. Це 34-дюймовий дисплей зігнутий на базі QD-OLED з частотою 240 Гц, його ціна складе $799.

Таким чином, Dell продовжує розвивати лінійку ігрових моніторів, пропонуючи моделі з високими характеристиками щодо доступної ціни.