Cooler Master X Silent Edge — 850-ваттный блок питания с пассивным охлаждением

Компания Cooler Master анонсировала поступление в продажу 850-ваттного блока питания из линейки X Silent Edge Platinum, который отличается полностью пассивным охлаждением. Это устройство соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, обладает сертификатом энергоэффективности 80 Plus Platinum и сопровождается 15-летней гарантией производителя.

Для обеспечения эффективного охлаждения без вентилятора, Cooler Master встроил в корпус блока питания тепловые трубки и массивные радиаторы на многих компонентах. Максимальная нагрузка по 12-вольтовой линии составляет 70,8 А/849,6 Вт. Устройство также оснащено разъёмом 12V-2×6 для питания видеокарты, интерфейсами USB и PMBUS, и возможностью подключения вентилятора. Габариты корпуса блока питания составляют 180x150x86 мм.

Выход блока питания Cooler Master X Silent Edge Platinum 850W запланирован на конец месяца. Сейчас компания принимает предварительные заказы через официальный интернет-магазин по цене $400. В дополнение к блоку питания покупатели также получат 27-дюймовый игровой монитор GM27-CFX (Full HD, 240 Гц).