Cooler Master X Silent Edge – 850-ватний блок живлення з пасивним охолодженням19.06.24
Компанія Cooler Master анонсувала надходження у продаж 850-ватного блоку живлення з лінійки X Silent Edge Platinum, який відрізняється повністю пасивним охолодженням. Цей пристрій відповідає стандартам ATX 3.1 та PCIe 5.1, має сертифікат енергоефективності 80 Plus Platinum та супроводжується 15-річною гарантією виробника.
Для забезпечення ефективного охолодження без вентилятора Cooler Master вбудував у корпус блоку живлення теплові трубки та масивні радіатори на багатьох компонентах. Максимальне навантаження по 12-вольтовій лінії складає 70,8 А/849,6 Вт. Пристрій також оснащений роз’ємом 12V-2×6 для живлення відеокарти, інтерфейсами USB та PMBUS та можливістю підключення вентилятора. Габарити корпусу блока живлення становлять 180×150×86 мм.
Вихід блоку живлення Cooler Master X Silent Edge Platinum 850W заплановано на кінець місяця. Наразі компанія приймає попередні замовлення через офіційний інтернет-магазин за ціною $400. Крім блоку живлення покупці також отримають 27-дюймовий ігровий монітор GM27-CFX (Full HD, 240 Гц).
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Поки що Android Auto це здебільшого про комфорт та безпеку використання даних зі смартфона під час водіння. Але чи може розважальна система автомобіля стати більш корисною?
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Cooler Master X Silent Edge – 850-ватний блок живлення з пасивним охолодженнямCooler Master блок живлення комплектуючі
Cooler Master X Silent Edge відповідає стандартам ATX 3.1 та PCIe 5.1, має сертифікат енергоефективності 80 Plus Platinum та супроводжується 15-річною гарантією виробника.
Bluetooth-колонка Edifier M125 з автономністю до 13 годин коштує $23Bluetooth edifier колонка
Bluetooth-колонка Edifier M125 оснащена двома 36-міліметровими динаміками повнодіапазонними і великим пасивним радіатором розміром 86 x 35 мм з потужністю 8 Вт.