Cooler Master X Silent Edge – 850-ватний блок живлення з пасивним охолодженням

Компанія Cooler Master анонсувала надходження у продаж 850-ватного блоку живлення з лінійки X Silent Edge Platinum, який відрізняється повністю пасивним охолодженням. Цей пристрій відповідає стандартам ATX 3.1 та PCIe 5.1, має сертифікат енергоефективності 80 Plus Platinum та супроводжується 15-річною гарантією виробника.

Для забезпечення ефективного охолодження без вентилятора Cooler Master вбудував у корпус блоку живлення теплові трубки та масивні радіатори на багатьох компонентах. Максимальне навантаження по 12-вольтовій лінії складає 70,8 А/849,6 Вт. Пристрій також оснащений роз’ємом 12V-2×6 для живлення відеокарти, інтерфейсами USB та PMBUS та можливістю підключення вентилятора. Габарити корпусу блока живлення становлять 180×150×86 мм.

Вихід блоку живлення Cooler Master X Silent Edge Platinum 850W заплановано на кінець місяця. Наразі компанія приймає попередні замовлення через офіційний інтернет-магазин за ціною $400. Крім блоку живлення покупці також отримають 27-дюймовий ігровий монітор GM27-CFX (Full HD, 240 Гц).